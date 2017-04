Politik Schlammersdorf

Ohne Einwände verabschiedete der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch den Haushalt für das laufende Jahr. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 2 041 500 Euro. Das sind 279 300 Euro (zwölf Prozent) weniger als im Vorjahr. Die Ausgaben für Investitionen belaufen sich heuer auf 365 300 Euro. 753 300 Euro waren es im vergangenen Jahr.

Mehr Kreisumlage

Volle Zustimmung

Investitionsschwerpunkte sind die Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen zu Gehöften und Weilern im Zuge des ELER-Programms (177 000 Euro), die Außenplatzgestaltung am Bürgerhaus (76 000 Euro), die Sanierung der Gemeindekanzlei (40 000) Euro sowie die Verbesserung der Breitbandversorgung (25 000 Euro). Weitere 10 000 Euro sind für die Anschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Bauhof sowie 7500 Euro für die Ausstattung für das Bürgerfest veranschlagt.



Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden im Wesentlichen durch Zuwendungen mit einen Volumen von 335 300 Euro, der Rücklagenentnahme in Höhe von 99 750 Euro und Einnahmen aus Beiträgen mit 46 800 Euro finanziert. (br)

(br) Als "sehr solide" bezeichnete Bürgermeister Gerhard Löckler den Gemeindeetat 2017. Dabei erwähnte er besonders die Tatsache, dass trotz weniger Einnahmen und ohne Inanspruchnahme von Krediten eine kontinuierliche Investitionstätigkeit gewährleistet werden kann. Darüber hinaus konnte die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistung erwirtschaftet und sogar eine freie Finanzspanne zur Unterstützung der Investitionstätigkeiten generiert werden.Der Verwaltungshaushalt schließt mit 1 479 900 Euro ab. Er liegt um 61 750 Euro (4,35 Prozent) über dem Vorjahresniveau. Der Vermögenshaushalt ist mit 561 600 Euro um 341 050 Euro und damit über ein Drittel niedriger als im Vorjahr. Zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 384 750 Euro (2016: 364 200 Euro). Dies entspricht 26 Prozent der Einnahmen im Verwaltungsetat. Die Einnahmen bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) belaufen sich auf 160 700 Euro (2016: 133 200 Euro). Hier befindet sich insbesondere die Gewerbesteuer mit 91 650 Euro (2016: 64 250 Euro) weiter im Aufwind. Um 37 200 auf 332 000 Euro vermindern sich die Schlüsselzuweisungen. Weitere Einnahmequellen sind Zuweisungen und Zuschüsse mit 133 050 Euro (2016: 94 300 Euro) sowie Gebühren und Abgaben mit 123 000 Euro (2016: 108 900 Euro).Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt schlägt insbesondere die Kreisumlage mit 328 400 Euro zu Buche. Obwohl der Umlagesatz von 44 auf 42,5 Prozent gesenkt wurde, muss die Gemeinde Schlammersdorf 38 400 Euro mehr aufbringen. Die Umlagen an Zweckverbände belaufen sich auf 323 750 Euro; die Personalkosten auf 168 950 Euro, was 11,42 Prozent der Ausgaben beim Verwaltungshaushalt entspricht. Zu den wichtigsten Ausgaben gehören Zuweisungen mit 158 100 Euro, weitere 102 050 Euro bei den sonstigen Geschäftsausgaben und Steuern sowie die Zuführung zum Vermögensetat in Höhe von 52 950 Euro.Einhergehend mit Verabschiedung des Haushaltes für 2017 fand sowohl der Stellenplan als auch der Erlass der Haushaltssatzung für 2017 die uneingeschränkte Zustimmung. Ebenso die mittelfristige Finanzplanung im kommunalen Bereich über den Finanzplan 2016 mit 2020. Für den Gesamtetat 2017 der Gemeinde ist keine Kreditausnahme erforderlich. Nachdem für dieses Jahr 21 300 Euro an ordentlicher Tilgung veranschlagt sind, verringert sich der Schuldenstand von 100 850 auf 79 550 Euro. Damit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung mit Ablauf des Haushaltsjahres von 172 auf 90,80 Euro. Durch den weiteren Schuldenabbau ist rein rechnerisch und unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der aktiven Darlehen Schlammersdorf Ende 2023 schuldenfrei. Mit einer Zuführung von 52 950 Euro zum Vermögenshaushalt kann im laufenden Haushaltsjahr die Mindestzuführung erneut erbracht werden. Wegen des Wegfalles eines Darlehens wurde die freie Finanzspanne um 6000 auf 31 650 Euro erhöht. Der Bestand bei den Allgemeinen Rücklagen erhöht sich im Haushaltsjahr von 465 102 auf 558 302 Euro.