Politik Schlammersdorf

21.05.2017

8

0 21.05.2017

Zwei Solarleuchten erhellen künftig den Kirchweg im Bereich von Menzlas Richtung Schlammersdorf. Der Gemeinderat greift dafür auf Bewährtes zurück.

(lgc) Bürgermeister Gerhard Löckler legte in der Sitzung ein Angebot der Firma Luretec vor. Die in Frage kommende Leuchte "Sunledia" wurde schon vor einiger Zeit für die Ausleuchtung des Platzes im rückwärtigen Bereich der Raiffeisenbank angeschafft und habe sich dort bewährt. Auch in der Gemeinde Vorbach ist die Solarleuchte bereits im Einsatz. Der Vorsitzende schlug vor, nun zwei Leuchten im Bereich von Menzlas aufzustellen. Sie sollen insbesondere der Verkehrssicherheit derer dienen, die den Kirchweg nach Schlammersdorf nutzen. Eine Lampe ist deshalb im südlichen Bereich der Schlossgasse bei der Einmündung in die Dorfstraße vorgesehen, eine weitere Beleuchtung könne bei der Überquerung der in Richtung Oberbibrach führenden Kreisstraße NEW 14 einen Platz finden. Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung der Solarleuchten zum Preis von rund 4000 Euro.Löckler unterrichtete das Gremium, dass die Gemeinde Vorbach ebenfalls eine Straßenlaterne in gleicher Art anschaffen möchte und sich so die Lieferkosten geteilt werden können. Keine Einwände gab es beim Bauantrag von Stefan Renner aus Schlammersdorf. Der Bauherr plant die Errichtung eines Gartenhauses sowie die Überdachung eines Holzlagerplatzes und eines Carports. Dafür gab es das gemeindliche Einvernehmen und die Zustimmung für die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wegen Überschreitung der vorgegebenen Baugrenzen.Das Gremium gab sein Ja auch für einen Vorschlag des Bürgermeisters, für Neugeborene künftig ein Willkommensgeschenk zu verteilen. Es wird daran gedacht, den in der Vergangenheit schon überreichten Rauchmelder und ein mit dem Gemeindelogo versehenes Dusch- oder Kapuzentuch zu einem Geschenk zusammenzuführen. Zusätzlich würde für Kinder im ersten Lebensjahr wie bisher der Bezug von zehn Windelsäcken zum halben Preis eines Restmüllsackes angeboten.Keine Zustimmung fand der Antrag eines Bürgers auf Instandsetzung eines Feld- und Waldweges im Bereich von Ernstfeld in das Waldgebiet Gossenforch. Der Gemeinderat betonte, dass für den Unterhalt die Anlieger selbst verantwortlich seien. Unabhängig davon würde sich die Gemeinde schon seit Jahren finanziell an der Sanierung von Feldwegen in Zusammenarbeit mit der Jagdgenossenschaft beteiligen.In der Sitzung vergaben die Räte auch den Auftrag für den Teilausbau der Straßen im Bereich der Weiler Weidenlohe und Haar. Mit einer Auftragssumme von rund 144 000 Euro war die Firma STL-Bau, Weidenberg, günstigste Bieterin. Die Kosten werden auf 177 000 Euro geschätzt. Beim Amt für Ländliche Entwicklung konnte hierfür eine Zuwendung in Höhe von bis zu 80 000 Euro erreicht werden. Die Bauzeit wird auf fünf Wochen geschätzt. Die Anlieger müssen sich hierbei auf Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Die Fertigstellung soll bis spätestens 28. Oktober erfolgen.Gerhard Löckler gab zudem bekannt, dass der Bauhof die Abfallgrube für Grüngut am Friedhof kostengünstig für rund 3000 Euro erneuert hat. Die Musikschule des Vierstädtedreiecks besuchen zurzeit sieben Kinder. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde wurde für 2017 mit 1163 Euro ermittelt.