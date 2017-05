Politik Schlammersdorf

01.05.2017

12

0 01.05.201712

Ein kleines Fußballfeld für Kinder erregt die Gemüter in Schlammersdorf. Um die Soccer-Arena auf dem ehemaligen Bolzplatz bauen zu dürfen, muss erst ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden. Nun gibt es deshalb Vorwürfe gegenüber dem Bürgermeister.

An Vorhaben festhalten

(br) Bürgermeister Gerhard Löckler gab in der jüngsten Sitzung bekannt, dass es Ärger wegen eines Beschlusses des Gemeinderats in der Märzsitzung gibt. Damals sei beschlossen worden, vor der geplanten Errichtung eines Kleinfußballfeldes auf dem ehemaligen Bolzplatz ein schalltechnisches Gutachten erstellen zu lassen.Nach seinen Worten gebe es hierzu jetzt, insbesondere von der CSU-Fraktion ihm gegenüber Misstrauensvorwürfe, wogegen er sich wehrte. Die Gemeinde Schlammersdorf habe beim Landratsamt Neustadt/WN eine Bauvoranfrage eingereicht, führte er aus. Die Kreisbehörde teilte der Kommune schließlich mit, die Vorprüfung zu dem Vorhaben habe ergeben, dass als ergänzende Unterlagen ein schalltechnisches Gutachten erforderlich ist. Gleichzeitig wurde um Vorlage der Auftragsbestätigung des gewählten Schallschutzgutachters bis spätestens 24. März gebeten, damit eine zeitnahe Bearbeitung des Bauantrags erfolgen könne. So beschloss das Gremium laut Löckler einstimmig in der Sitzung im März, die IBAS Ingenieurgesellschaft in Bayreuth mit der Erstellung eines Lärmgutachtens zu beauftragen. Die Kosten hierfür wurden auf 2300 Euro netto beziffert. (wir berichteten)Sowohl zweite Bürgermeisterin Tanja Renner als auch Gemeinderat Gerhard Wiesnet (beide CSU) äußerten sich jetzt verwundert darüber, weshalb schon bei der Bauvoranfrage ein Lärmgutachten gefordert werde. Das wunderte wiederum Löckler, und der Rathauschef sah sich daher veranlasst, den Inhalt des Schreibens der Kreisbehörde nochmals vorzutragen.Insbesondere konnte es Gemeinderat Gerhard Wiesnet jedoch abermals nicht nachvollziehen, weshalb schon zur Bauvoranfrage ein Lärmgutachten gefordert werde. Wie er gleichzeitig zum Ausdruck brachte, könnte diese Vorgehensweise mögliche Investoren von eventuellen Vorhaben abschrecken.Laut Löckler ist dieses Lärmgutachten aber entscheidend, ob es überhaupt sinnvoll ist, endgültig einen Bauantrag zum Bau eines Kleinfußballfeldes zu stellen. Tanja Renner plädierte dennoch dafür, an dem Vorhaben festzuhalten, denn nach ihren Worten sei dies "eine Investition für die Jugend". Gemeinderat Johann Wiesnet (CSU) berichtete als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015. Es gab keine Feststellungen, so dass ohne Gegenstimme dem Ergebnis zugestimmt wurde.Vertagt werden musste hingegen mangels anwesender Gemeinderäte die Beschlussfassung zur Entlastung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015. Da der erste Bürgermeister von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen ist, übernahm zweite Bürgermeisterin Tanja Renner (CSU) den Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt. Doch, nachdem allerdings gleich vier Gemeindeparlamentarier nicht an der Sitzung teilnahmen, konnte eine Beschlussfassung nicht herbeigeführt und musste deshalb vertagt werden.