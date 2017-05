Vermischtes Schlammersdorf

11.05.2017

4

0 11.05.2017

"Was bekommt Frau und Mann für eine Rente? Wie schaut es mit der Besteue-rung aus?" Diese und weitere Fragen zum Thema Rente beantworteten Brigitte Scharf aus Erbendorf und Rainer Fischer aus Waldsassen bei einem Infoabend des VdK-Ortsverbandes.

Schlammersdorf/Vorbach. Dabei erwies sich Brigitte Scharf in der Brauereigaststätte Püttner in Schlammersdorf als absolute Rentenspezialistin. Lebhaft und temperamentvoll erläuterte sie den Zuhörern die Unterschiede zwischen normaler Altersrente, Flexi-Rente, Erwerbsminderungsrente und Regelaltersrente. Dazu berechnete sie anhand verschiedener Beispiele den zu erwartenden Rentenbetrag, beantwortete die vielen Fragen der Zuhörer und gab wertvolle Tipps."Man sollte sich rechtzeitig um seine Rente kümmern, auch schon mit etwa 50 Jahren", riet sie, schon jetzt die Weichen für einen späteren Rentenantrag zu stellen. "Man spürt, dass das Ihr Leben ist. Hoffentlich kommen wir mal an so eine Rentenberaterin", lobte VdK-Vorsitzender Harald Schlöger den sehr unterhaltsamen und interessanten Vortrag der Expertin.Der ehemalige Finanzbeamte Rainer Fischer befasste sich danach mit einem "schwierigen Thema" - der Besteuerung der Rente. Eingangs informierte er über die steuerlichen Änderungen in 2017, bevor er dann auf Freibeträge, Steuerpflicht und Einkommensgrenzen für die Besteuerung einging. "Wer nicht eine sehr hohe Rente bezieht, hat mit einer Besteuerung nichts zu tun", beruhigte er die Zuhörer.