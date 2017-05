Vermischtes Schlammersdorf

01.05.2017

178

0 01.05.2017178

Die Kamera lässt sie kaum aus den Augen. Eine Woche lang filmt das Gerät fast jeden Schritt von Daniel Müller aus Schlammersdorf und seiner Freundin Samira Summer - für die Dokusoap "Frauentausch". Die Folge ist am 11. Mai um 21.15 Uhr auf RTL 2 zu sehen.

Kameras ungewohnt

Kontakt mit Tauschvater

Public Viewing Die "Frauentausch"-Folge mit Daniel Müller und Samira Summer wird am 11. Mai um 21.15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt. Der Bodybuilder aus Schlammersdorf und seine Freundin bieten an dem Tag die Möglichkeit, die Folge gemeinsam beim Public Viewing im Restaurant und Lounge "Bahama", Weinmarkt 10 - 12 in Nürnberg, anzuschauen. Der Eintritt ist frei. Um eine Reservierung unter Telefon 0911/223308 wird gebeten. (spi)

Hintergrund Bei der Dokusoap "Frauentausch", die seit 13 Jahren im TV ausgestrahlt wird, ziehen zwei Tauschpartner für mehrere Tage jeweils in die Familien des anderen. Die Teilnehmer erfahren so, dass es verschiedene Lebensstile gibt, die möglicherweise konträr zum eigenen sind. Die Tauschpartner müssen Aufgaben bewältigen, und die Zuschauer können abstimmen, wer diese am besten gemeistert hat. Wer mehr Stimmen bekommt, kann eine Traumreise gewinnen. (spi)

Im Februar klingelte das vierköpfige Kamerateam an der Haustür von Samira Summer, die in Franken wohnt und mit bürgerlichem Namen Eva Roob heißt. Die 31-Jährige arbeitet als Personaltrainerin und Erotikmodel. Samira Summer hat sie sich als Künstlername ausgesucht. Ihr Freund Daniel Müller ist Fitnessmodel und arbeitet in Schlammersdorf bei der Firma seines Vaters.Beim Dreh für "Frauentausch" standen sie zuerst als Trainingspartner vor der Kamera, dort hat es dann zwischen den beiden gefunkt. Das Paar nutzt jede Minute für Sport. Er wuchtet im Fitnessstudio schwere Gewichte in die Höhe, sie macht Personaltraining und Poledance. Es ist also kein Geheimnis, dass es in der Frauentausch-Folge um Sportler und Couch-Potatos, gesunde Ernährung und Fastfood gehen wird. "Den Spagat zwischen sportlich und unsportlich haben sie gut hinbekommen", erzählt Müller und muss lachen. Benjamin, der Tauschvater, macht keinen Sport und liegt gerne auf der Couch. Ein Erlebnis, an das sich Müller noch besonders erinnert, war mitten während der Dreharbeiten: "Ich komm zur Haustür rein, hör den Fernseher lautstark, und das Licht ist an, und der Tauschpartner liegt in Embryo-Stellung auf der Couch und schläft", schildert der 25-Jährige kopfschüttelnd. "Ich hab mir gedacht, wie kann man bei der Lautstärke schlafen." Ob die Müdigkeit wohl mit einer Poledance-Stange zu tun hat? Was den Tauschvater so erschöpft hat, darf Müller noch nicht verraten. Genauso wenig, wo dieser herkommt und wo Samira Summer wohnt. Die Teilnehmer mussten vor dem Dreh einen Vertrag unterschreiben, der sie bis zur Ausstrahlung zum Schweigen verpflichtet.Der Sender hatte Summer angefragt, ob sie und Müller ihren ernährungsbewussten und sportlichen Lebensstil vorstellen würden. Besonders verlockend: Zu gewinnen gibt es eine Traumreise. Die beiden überlegten nicht lange und sagten zu. Müller fiel es am Anfang allerdings schwer, vor der Kamera zu stehen. Nach ein paar Tagen fühlte er sich zwar wohler, ausblenden konnte er während des Drehs aber nicht, dass er gefilmt wird. "Ich hätte gern ein paar Sachen wiederholt", meint er. "Was im Kasten ist, ist im Kasten", erwidert Summer. Sie stand schon öfter vor der Kamera und kennt das Szenario.Auf ihren ernährungsbewussten Lebensstil legten beide in der Folge besonderen Wert. Müller kochte sogar mit dem Tauschvater, bei dem sonst Pizza, Pommes und anderes Fastfood auf den Tisch kommen: Es gab Proteinpfannkuchen. "Von dem hat er bestimmt fünf Minuten lang in seine Selfiecam geschwärmt", berichtet der Schlammersdorfer.Und auch Summer versuchte, eine gesunde Ernährung in der Tauschfamilie zu etablieren. "Es ist schön, dass die beiden so begeisterungsfähig sind", resümiert sie. Auch nach dem Dreh haben die Teilnehmer noch Kontakt miteinander. "Er hat Daniel ein Foto geschickt, von seinem selbstgekochten Essen", erzählt die 31-Jährige und freut sich über den Wandel in der Tauschfamilie. Die Personaltrainerin ist dagegen froh, dass sie ihr Leben so weiterleben kann. "Die Bewegung hat mir sehr gefehlt", gesteht sie mit Blick auf die Drehtage. Und eins weiß sie nach dem Tausch auf jeden Fall: Nur Mutter und Hausfrau ist nichts für sie. "Ich brauch' was zum Denken."Auch Daniel Müller ist nach dem Dreh froh über das, was er hat. "Ich weiß es mehr zu schätzen." Auf die Ausstrahlung am 11. Mai sind beide schon gespannt. Dann wird auch verraten, welches Paar sich die Traumreise geschnappt hat.