Vermischtes Schlammersdorf

05.05.2017

0 05.05.2017

Während der Kauf der Feuerwehrpumpe in wenigen Wochen - und damit einem wohl noch nie dagewesenen kurzen Zeitraum - über die Bühne ging, zog sich der des Kommunaltraktors über etliche Monate hin. Egal: Bei der Segnung dominierte die Freude über die beiden Neuanschaffungen.

Gleich zwei Großereignisse bestimmten bei der Feuerwehr den Maifeiertag. Am Vormittag bekam die im Herbst vergangenen Jahres gekaufte neue Pumpe der Marke Iveco Magirus von Pater Adrian Kugler den kirchlichen Segen und am Nachmittag wurde nach einigen Jahren Pause wieder ein Maibaum in Schlammersdorf aufgestellt. "Das eine war eine Sturzgeburt und das andere eine schwere Geburt", erläuterte Bürgermeister Gerhard Löckler.Eingangs hatte der Vorsitzende der Feuerwehr, Hans Schmid, viele Zuschauer und vor allem die Abordnungen der Nachbarwehren zur Pumpenweihe begrüßt. Kommandant Benni Schmid erinnerte nochmals an die unkomplizierte und sehr schnelle Anschaffung des dringend benötigten Ausrüstungsgegenstands und dankte dafür den Gemeindevertretern. Ebenso galt Pater Adrian Kugler Dank für die Segnung der Gerätschaften: Die Gemeinde nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, den neuen Kommunaltraktor weihen zu lassen.Am Nachmittag rückte dann der festlich geschmückte Maibaum Stück für Stück in den Himmel. Danach wurde bei bester Frühlingslaune nach guter alter Sitte rund ums Feuerwehrhaus gefeiert.