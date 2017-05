Vermischtes Schlammersdorf

Skandale oder große Reibereien? Fehlanzeige. Die "Frauentausch"-Folge mit Bodybuilder Daniel Müller aus Schlammersdorf, Personaltrainerin Samira Summer und dem Tauschpapa, Sportmuffel Benni, kommt am Donnerstag RTL 2-untypisch um die Ecke. Für Fans von Schadenfreude, die alles vom Sofa aus mitverfolgen können, gibt es in den zwei Stunden trotzdem einiges zu lachen.

Rückblende auf das Bewerbungsvideo von Samira Summer: Die 31-Jährige flechtet ihre Beine gekonnt um die Poledance-Stange, windet sich und macht dabei eine gute Figur. Für die sportliche Fürtherin nicht anstrengend, sie gibt schließlich täglich Kurse. Sportmuffel Benni (25) aus Herrsching am Ammersee darf nun mit "Frauentausch" eine Woche lang in die Welt der "Sportskanone" schnuppern und ist schon bei der Ankunft in der Tauschfamilie überfordert. "Herzlich willkommen im Trainingslager" prangt auf einem Zettel an der Haustür von Tauschmutter Samira in Franken. Benni schlägt sich erschrocken die Hand vor den Mund und befürchtet das Schlimmste.Ganz so dramatisch wird es für den 25-Jährigen, der mit seiner 22-jährigen Freundin Anna und dem beim Dreh im Februar sieben Monate alten Töchterchen Amira zusammenlebt, dann doch nicht. Zwar soll der Sportmuffel mit Bodybuilder Daniel Müller, der als Sportkollege von Samira vorgestellt wird und mittlerweile ihr Freund ist, auf nüchternen Magen 40 Minuten lang durch Fürth joggen. Nach einigem Schnaufen, Mosern und der Motivation seines Begleiters zieht er es aber durch. Schließlich will er - genau wie Samira - die Traumreise gewinnen.Schwieriger wird es, als der Schlammersdorfer den Tauschvater zum Poledance-Kurs bringt, den dieser für Samira leiten soll. In einer schwarz-pink-farbenen Hotpants - Samira wusste nicht, dass ein Tauschvater kommt - hängt Benni zunächst wie ein nasser Sack an der Stange. Für die restlichen Kurs-Teilnehmerinnen ein lustiger Anblick. Benni meckert zwar auch hier wieder über schmerzende Beine, schafft es aber nach mehreren Anläufen tatsächlich, die Figur "Feuerwehrmann" an der Stange zu zeigen. Aufgabe erfüllt und damit wieder einen Schritt näher an der Traumreise.In der Folge geht es neben Sport um gesundes versus ungesundes Essen. Über die Ernährung der Fitness-Fans ist der 25-jährige Fastfood-Liebhaber aus Herrsching nicht begeistert: Es gibt Protein-Shakes, viel Gemüse, Putenbrust, Eier und nichts Fettiges oder Süßes. "Irgendwie besteht denen ihr Leben nur aus Eiern", nuschelt Benni in die Kamera. Die Shakes, die er mit Daniel probieren soll, findet er auch nicht gut. "Chemiezeug. Da könnt man lieber was essen." Genauso wenig entzückt ist Bennis Freundin Anna von dem gesunden Burger, den Samira ihr kredenzt. Sie wünscht sich mehr Ketchup, einen "Batzen Fleisch" und Pommes dazu, obwohl sie eigentlich abnehmen will.Nach einer Woche treffen sich die beiden Paare zur Aussprache. Danach gehen sie ihre gewohnten Wege. Und dann wird das Votum der Zuschauer eingeblendet: Samira und Daniel dürfen die Traumreise antreten. Wohin und wann? Das wissen die beiden selbst einen Tag später noch nicht. "Wir können's noch gar nicht fassen, sehr cool", erzählt Samira am Freitag am Telefon. Das Paar hat die "Frauentausch"-Folge beim Public Viewing in Nürnberg gesehen. Freuen würden sie sich über eine Reise nach Mexiko oder Kolumbien.Befürchtungen, dass RTL 2 die Videobeiträge vielleicht unvorteilhaft zusammenschneidet, haben sich für das Paar nicht bestätigt. "Wir waren positiv überrascht, weil es nicht so war, wie man es normalerweise von RTL 2 erwartet", meint sie. Amüsiert waren sie über Bennis "Poledance-Künste". "Aber ich find es gut, dass er es probiert hat", kommentiert Samira. Immer noch überwältigt sind sie von den vielen Nachrichten zur Sendung. Eine ist von Benni: "... da ich ein Sportsmann bin, sag ich auch herzlichen Glückwunsch an Samira und Daniel, viel Spaß bei der Reise".___Ausschnitte aus der "Frauentausch"-Folge: