01.05.2017

(lgc) Gesund und munter stieß Georg Pittner mit Familie und Freunden auf seinen 80. Geburtstag an. Pater Adrian Kugler überbrachte die Glückwünsche der Pfarrei. Im Namen der Gemeinde gratulierte Bürgermeister Gerhard Löckler. Auch eine Abordnung des VdK-Ortsverbandes zählte zu den Gratulanten.

Als eines von neun Kindern der Eheleute Maria und Josef Pittner kam der Jubilar am 20. April 1937 in Ernstfeld auf die Welt. Sieben seiner Geschwister leben noch. Nach Ende des Schulbesuches in Schlammersdorf musste Pittner auf dem elterlichen Bauernhof mit anpacken. Später erlernte er bei der Firma Meier in Vorbach den Beruf des Maurers. Nach etlichen Jahren Tätigkeit auf verschiedenen Baustellen war er schließlich bis zu seiner Rente als Arbeiter auf dem Truppenübungsplatz beschäftigt.1969 heiratete er Helga Ryback aus Schlammersdorf, wo das Paar auch ein Haus baute. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor. Georg Pittner musste bereits vor fünf Jahren von seiner Frau für immer Abschied nehmen. Der agile Rentner versorgt sich seitdem selbst, hält das Haus in Schuss und ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad noch gerne unterwegs. Auch einem Schafkopf ist er oft nicht abgeneigt.