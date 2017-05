Hand nach oben für Auflösung

Vermischtes Schlammersdorf

Das Drama um den St.-Michaels-Verein Schlammersdorf nimmt kein gutes Ende: Am Mittwoch beschließen die Mitglieder die Auflösung. Auch beim dritten Versuch findet sich kein neuer Vorstand. Somit wird der Verein sein 45. Jubiläum dieses Jahr nicht mehr erleben.

Es war der dritte und letzte Versuch den St.-Michaels-Verein zu retten. Und der ist unrühmlich gescheitert. "Drama" könnte das richtige Wort für den Verlauf der Versammlung sein, oder "Kasperltheater", wie Bürgermeister Werner Roder es nennt.Rückblick auf den 8. März: Vor etwa zwei Monaten fand die Jahreshauptversammlung des Kita-Vereins statt. Im Vorfeld war klar, dass der Großteil des alten Vorstands nicht mehr antreten wird. Nach der Versammlung gab es einen möglichen zweiten Vorstand, einen Kassier, einen Schriftführer und sechs Beisitzer. Nur das Amt des Vorsitzenden wollte niemand übernehmen.5. April: Auch der zweite Versuch, den Vorstand zu komplettieren, scheiterte. Niemand erklärte sich bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Und der mögliche Kandidat für das Amt des Stellvertreters sagte auch wieder ab. Alle guten Dinge sind ja gewöhnlich drei, es gab eine erneute Chance. Die hätte man sich jedoch sparen können. "Nach vielen Gesprächen mit verschiedenen Personen in den letzten Wochen ist der aktuelle Stand, dass es keinen neuen Vorstand geben wird. Aber das muss nicht sein, wenn sich jetzt noch jemand bereiterklären würde", leitete Bürgermeister Werner Roder die Neuwahlen am Mittwoch ein. Die sechs Kandidaten, die daraufhin vorgeschlagen wurden, lehnten jedoch alle ohne zu zögern ab."Dann sind wir jetzt an einem Punkt, der niemandem gefällt. Ich habe lange überlegt, ob ich meine Hand für die Auflösung heben würde. Meine Entscheidung: Ja. Ich würde heute dafür stimmen. Nicht weil mir das gefällt, sondern weil ich einfach keine andere Lösung mehr sehe", sagte Roder. Auch eine Satzungsänderung hielt er für sinnlos, denn Knackpunkte seien nach wie vor der erste und zweite Vorsitzende. "Die Kernfunktionen müssen immer besetzt werden. Ohne die besteht kein Verein."Von den 26 anwesenden Vereinsmitgliedern stimmten alle für die Auflösung. Das war aber noch nicht das Ende der Geschichte. "Mein letzter Wunsch wäre es, dass der alte Vorstand bis 31. Dezember im Amt bleibt. Denn um den Verein jetzt vernünftig abzuwickeln, brauchen wir Zeit", erklärt Gerhard Löckler. Mehr konnte er dazu nicht mehr sagen, denn er wurde von Noch-Vorsitzendem Gerhard Hey unterbrochen. Er wolle nicht bis 31. Dezember im Amt bleiben und meinte: "Der Vorstand ist nicht mehr motiviert. Der 31. Oktober muss reichen."Es folgten lange Diskussionen, wann denn der richtige Zeitpunkt für die Auflösung des Vereins sein sollte. Auf der einen Seite die beiden Bürgermeister: "Man brauche Zeit, das sei nicht so einfach, man müsse viel klären ..." und auf der anderen Seite ein Teil des Noch-Vorstands: "Man sei nicht mehr motiviert, man hätte keine Lust mehr, das müsse schneller gehen".Kassier Reinhold Bößl schlug den 31. März und jetzt als spätesten Termin den 31. August vor, für Vorsitzenden Gerhard Hey war der 31.Oktober der letzte verträgliche Termin. "Für mich ist das alles nur noch ein Klotz am Bein. Ich will mich jetzt schützen und ich will Freizeit. Am Ende habe nur wieder ich die ganze Arbeit", sagt Hey. Tagesstättenleiterin Anita Waletzko schloss sich den Bürgermeistern an und erachtete dazu den 31. Dezember als die "wirtschaftlich sinnvollste Lösung".Schließlich einigten sich die Mitglieder auf den letzten Tag im Kalenderjahr. Wie es jetzt weitergeht? Das ist noch unklar. "Ich kann mir drei Wege vorstellen. Erstens: Einen Zweckverband. Zweitens eine Mitbenutzungszweckvereinbarung. Bei dieser Möglichkeit ist eine Kommune der Träger und die Zweite der Mitbenutzer. Und drittens ein externer Betriebsträger. Aber das kann man jetzt nicht einfach aus der Hüfte schießen, das braucht Zeit", erklärte Roder. Fazit: Den "Klotz" haben ab sofort die beiden Bürgermeister Werner Roder und Gerhard Löckler am Bein.