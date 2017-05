Freizeit Schmidgaden

Blauer Himmel und Sonne am Samstag, passables Wetter auch am Sonntag: Das animierte rund 4000 Gartenliebhaber, durch die großzügigen Anlagen von Garten- und Landschaftsbau Kahl zu flanieren. Davon waren auch Siegfried Kahl und sein Team überrascht. "So viele Besucher waren es noch nie", freute sich Kahl. Den Privatgarten hatten die Aussteller erobert. Weidenobjekte, Tische, Stühle oder Weinregale aus Hufeisen, Bäumchen, deren Stamm und Blätter aus Eisen waren, mit Hauswurz bepflanzte Schüsseln, Feuerstellen, steinerne Vogelhäuschen und Keramik-Deko fügten sich in die Pflanzenvielfalt des Gartens ein. Christine Böhm hatte Schiefertafeln mit dem leuchtenden Glas aus der berühmten Glashütte Lamberts kombiniert. Kein Wunder, dass selbst Schauspieler Tom Cruise Glas aus Waldsassen ordert. Auf einer Schiefertafel stand der sinnige Spruch: "Erst hatte ich einen Garten, jetzt hat der Garten mich". Er faszinierte die Besucher. Beim Plätschern des Wassers im Schwimmteichs ließ man sich gerne auf einer Bank nieder, genoss das Ambiente oder ließ sich kompetent beraten. Gerne angenommen wurde das kulinarische Angebot: Spanferkelbraten, Fisch-Chips und leckere, selbst gebackene Kuchen.