Ein Händchen für das Ortsbild

19.02.2017

Der Vorstand des Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Trisching leistet gute Arbeit. Ihm wurde für weitere drei Jahre das Vertrauen ausgesprochen. Vor allem Bürgermeister Josef Deichl weiß mit Blick auf das Ortsbild, was er an der grünen Truppe hat.

-Trisching. 173 Mitglieder zählt der Verein aktuell. 5 neue Gesichter kamen hinzu, 2 Mitglieder verstarben und 2 traten aus. Die Neumitglieder hieß Vorsitzender Josef Kemptner bei der Jahreshauptversammlung im Trischinger Vereinshaus besonders willkommen. Der Verein möchte auch in Zukunft um neue Mitstreiter werben.Im letzten Jahr wurde eine Heizölsammelbestellung - insgesamt 43 800 Liter - initiiert und ein neuer Vertikutierer angeschafft. Dieser und die vereinseigene Bodenfräse kamen sehr häufig zum Einsatz. Kemptner mahnte den pfleglichen Umgang mit den Geräten an. Beschädigungen sollen den Gerätewarten gemeldet werden. Der Vorsitzende nutzte die Gelegenheit, den beiden Gerätewarten für ihre geleistete Arbeit zu danken.Einen großen Raum bei den Aktivitäten des Vereins nahm die Pflege der öffentlichen Anlagen ein. Im Oktober waren die Helfer zum Essen in das Gasthaus Pröls eingeladen: Ein kleines Dankeschön. Die Kosten übernahm die Gemeinde. Bei den Aktivitäten der Dorfvereine wie Maibaumaufstellen, Dorfkirchweih und Seniorennachmittag im Advent war der Verein aktiv dabei. Die Gartler gestalteten den Erntedankaltar und den Osterbrunnen vor der St. Nikolaus-Kirche. Kemptner dankte allen, die dem Verein unter die Arme gegriffen haben.Bürgermeister Josef Deichl war voll des Lobes über das Engagement des Vereins für den Ort: "Der Gartenbauverein bringt sich aktiv ein und zeigt Interesse und Engagement." Deichl würdigte die Pflege der öffentlichen Anlagen.Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender: Josef Kemptner; zweite Vorsitzende: Maria Mulzer; Schriftführer: Richard Hirmer; Kassier: Martin Altmann; Kassenprüfer: Erhard Obendorfer und Richard Altmann; Vereinsausschuss: Karoline Bauer, Resi Wisgickl, Manuela Deichl, Barbara Altmann, Klaus Hierl und Heidrun Luber; Gerätewarte: Siegfried Bamler, Günter Schneider.