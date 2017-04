Freizeit Schmidgaden

25.04.2017

Der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Trisching ernannte zwei Ehrenmitglieder. Ein weiterer Höhepunkt seiner Frühjahrsversammlung war der Vortrag über "Urnahrung und ihre Vitalkraft".

Viele Jahre dabei

Natürliche Nahrung

Trisching. Bürgermeister Josef Deichl dankte dem Gartenbauverein im Gasthaus Pröls für die Pflege der gesamten öffentlichen Flächen im Ortsbereich, vor allem des Friedhofes. Er sicherte auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu, wenn etwas gebraucht werde. In diesem Jahr möchte die Gemeinde den Hierl-Torbogen neu anstreichen, und der alte Lohweg, der von der Bürgermeister-Delling-Straße wegführt, soll wieder geöffnet werden.Der stellvertretende Kreisvorsitzende Josef Götz überbrachte die Grüße des Kreisvorsitzenden, Landrat Thomas Ebeling, der sich zurzeit im Osterurlaub befinde. Er konnte vom Besuch des neuen Landesvorsitzenden berichten, der mitgeteilt hat, dass die Oberpfalz an Mitgliedern bereits Niederbayern überholt hat und am besten Wege ist, der mitgliederstärkste Bezirksverband in Bayern zu werden.Nach diesen Grußworten wurden folgende Mitglieder für 25-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber geehrt: Angelika Bamler, Karin Dembianny, Maria Luber und Manfred Rehorz. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden mit der goldenen Ehrennadel Alfred Bücherl und Heinz Süßmann bedacht. Für 50 Jahre Mitgliedschaft ging die Ehrennadel mit Kranz an Josef Hierl und Rudolf Wisgickl. Beide wurden ob der langen Mitgliedschaft auch zu Ehrenmitgliedern ernannt.Danach referierte Jelena Bauer aus Wolfring zum Thema "Urnahrung, Vitalkraft von alten Obst- und Gemüsesorten". Bauer stammt aus Serbien und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen Hofladen. Schon lange hat sie sich mit der Nahrung beschäftigt und vor allem mit ihren künstlichen Zusätzen, die den Menschen immer mehr Beschwerden machen. Sie hat sich spezialisiert auf die Themen Gesund genießen, mit Herz und Freude speisen und die Sonne Südserbiens in vielerlei Variationen. Ob klassischer Ajvar, Brennnesselprodukte oder auch verführerisches wildes Himbeer-Mus sowie leckerer Paprikasalat - stets mit Sonne im Glas und frei von Zusatzstoffen oder gar künstlichen Aromen, sorgen sie für einen geschmackvollen Genuss. In der heutigen Zeit, so die Rednerin, reagieren immer mehr Menschen auf die Nahrungsmittel mit Allergien und Krankheiten. Umso wichtiger sei es, natürlich anzubauen und zu ernten. So werde jedes Produkt zu einem kleinen Schatz, dem auch bei der Verarbeitung hohe Aufmerksamkeit zuteilwird.