17.02.2017

Die Theatergruppe Schmidgaden führt auch in diesem Jahr wieder zur Fastenzeit ein Stück im Pfarrheim auf. Auf dem Programm steht "Der Kohlrabi-Apostel".

Kurz zum Inhalt: Max Haberl (Thomas Wilhelm) ist im Laufe der Zeit etwas "aus den Fugen" geraten. Seine Frau Resi (Veronika Bierler) möchte etwas dagegen tun, indem sie den Nachbarn, Asketen und Rohkostfanatiker Sepp (Lothar Müller) engagiert. Der soll ihren Mann mit Gemüse versorgen und so auf Trab bringen.Tochter Babsy (Carmen Schimmer) missfällt dies alles. Sie wird von ihrem Freund Franz (Christian Zeitler), der Medizin studiert, unterstützt. Dann kommt noch Tante Betty hinzu, die noch zusätzlichen Schwung in die Sache bringt...Der Kartenvorverkauf läuft in der Sparkasse Schmidgaden zu den bekannten Öffnungszeiten. Die Vorstellungen beginnen am Samstag, 18. März. Kinder- und Seniorenvorstellung ist um 14.30 Uhr, die Abendvorstellung beginnt um 19:30 Uhr.Das Stück wird außerdem noch am Sonntag, 19. März, um 19 Uhr, am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr, am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr, am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 2. April, um 19 Uhr aufgeführt.