Politik Schmidgaden

24.04.2017

24.04.2017

Die Leitungssanierung im Bereich des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Brudersdorfer Gruppe sorgte bereits bei der Bürgerversammlung für Diskussionsstoff. Auch im Gemeinderat war das Thema Auslöser einer kurzen Debatte - obwohl es eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung gestanden hätte.

Ein Missverständnis?

Vor 2016 keine Förderung

Grund dafür war eine angebliche Äußerung von Gemeinderat Christian Pröls bei der Bürgerversammlung, dass sein Einsatz 600 000 Euro Fördergelder gesichert habe. Das wollte Kämmerer Hans Werner - nachdem er bereits bei der Bürgerversammlung widersprochen hatte - auch bei der Gemeinderatssitzung so nicht stehen lassen. Werner zitierte ein Schreiben des Wasserwirtschaftsamts Weiden, das sich von Pröls' Aussagen distanziere. "Die von Ihnen aufgezeigte Darstellung des Herrn Pröls kann von unserer Seite weder bestätigt noch mitgetragen werden", ist dem Schreiben zu entnehmen. Die von Pröls erwähnte Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes Weiden beziehe sich vermutlich auf einen Telefonanruf des Zweckverbandsrates bei der Behörde, bei dem er um einige grundlegende Auskünfte hinsichtlich der staatlichen Förderung gebeten habe, da er - so steht es im Antwortschreiben des Wasserwirtschaftsamtes - "diese als Verbandsrat auch gerne verstehen möchte".Der Förderbetrag von 600 000 Euro sei von Pröls in den Raum gestellt und von der Behörde nicht bestätigt worden. Das Amt habe ihm vielmehr erläutert, dass für die Ermittlung eines Förderbetrages Antragsunterlagen erforderlich seien, die noch nicht vorlägen. Die Darstellung von Pröls - so schreibt das Wasserwirtschaftsamt weiter - könne nicht nachvollzogen werden und müsse wohl auf Missverständnissen basieren. "Das Gespräch", resümierte Werner, "ist vielleicht ein bisschen anders verlaufen, als es Pröls dargestellt hat". Die vielzitierten 600 000 Euro seien eine Summe, die im Finanzplan enthalten sei. Allerdings handle es sich dabei nur um einen Ansatz.Pröls' Aussage, "dass der Zweckverband es versemmelt hätte, wenn er nicht gewesen wäre", sei nicht haltbar. "Wir waren ihm immer zwei Schritte voraus, insofern ist es vermessen, zu sagen, diese Förderung sei ihm zu verdanken", unterstrich der Kämmerer abschließend. Er informierte außerdem: Die Kläger hätten zwischenzeitlich weitere Teile ihrer Klage zurückgezogen. Nun kommt es zu einem Gütetermin. Es gibt also eventuell eine Lösung ohne Urteil des Verwaltungsgerichts.Florian Burth meldete sich daraufhin zu Wort und widersprach Werner: Der Zweckverband, erinnerte er, habe mit 6:2 Stimmen die Maßnahmen für den Bauabschnitt I beschlossen. In der nächsten Sitzung sei dies dann wieder aufgelöst worden. Wenn das anfängliche Votum durchgegangen wäre, wären die Fördergelder für den ersten Bauabschnitt laut Burth weg. Grund: Die Maßnahme wäre vor dem Jahr 2016 und mithin vor Inkrafttreten der Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben zum Zuge gekommen. Zu den im Finanzplan angesetzten 600.000 Euro sagte Burth - Christian Pröls fehlte bei der Gemeinderatssitzung entschuldigt -, dass er schon davon ausgegangen sei, dass diese Zahl einer gewissen Richtigkeit entspricht.Ein faires Vorgehen wäre es für den Sprecher, wenn der Zweckverband sagen würde, dass auch ihn eine gewisse Schuld treffe und nicht nur Verbandsrat Pröls, der angeblich mit der Klage den Fortgang der Arbeiten aufhalte. Denn der Zweckverband hätte bei den Beschlüssen für den ersten Bauabschnitt noch gar keinen Haushalt gehabt. Dieser sei erst im Oktober beschlossen worden. Bis dahin hätten die Beschlüsse laut Burth nicht umgesetzt werden können.