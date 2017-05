Politik Schmidgaden

15.05.2017

7

0 15.05.2017

Für Ärger bei den Jagdgenossen Trisching sorgen Quad- und Motorradfahrer im Wald. Das Wild werde aufgeschreckt, eine Bejagung unmöglich. Es sei damit zu rechnen, dass das Wild das Revier wechsle, befürchtete Jagdpächter Matthias Päffgen bei der Zusammenkunft vor einigen Wochen. Er habe deshalb die Gemeinde dazu aufgefordert, die Beschilderung zu erneuern, damit Sanktionen gegen die Fahrer verhängt werden könnten. Bürgermeister Josef Deichl sprach dieses Thema nun bei der Gemeinderatssitzung an, um mit dem Rat das weitere Vorgehen in dieser Frage abzustimmen.

Grundsätzlich, schickte Deichl voraus, könne die Gemeinde Verbotsschilder nur auf öffentlich gewidmeten Straßen aufstellen. Und selbst dann stellte sich für das Gemeindeoberhaupt die Frage: "Wer soll das kontrollieren?". Angeblich handle es sich bei den Quad-Fahrern im Wald vor allem um auswärtige Besucher. Deichl appellierte in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Fahrer. "Wir können ja auch nicht 500 Schilder aufstellen", meldete sich Ewald Meier zu Wort. Christian Pröls schlug deshalb vor, noch einmal mit dem Jagdpächter zu sprechen, wo genau die Verbotsschilder seiner Meinung nach überhaupt aufgestellt werden sollten.Für Dritten Bürgermeister Eduard Delling liegt das Problem hauptsächlich im Quad-Treffen, das in Trisching stattfinde. Eventuell wäre es möglich, bereits bei der Genehmigung des Events darauf hinzuweisen, dass das Gelände nur über die offizielle Zufahrt angefahren werden darf. Zweiter Bürgermeister Andreas Altmann erinnerte an die Genehmigung des Treffens in diesem Jahr. Diese sei auch an die Bedingung geknüpft worden, dass es keine Beschwerden gibt, ansonsten werde es keine Zustimmung mehr geben. "Das würde ich genau so durchsetzen", betonte Altmann.