50 Jahre und voller Elan

Vermischtes Schmidgaden

08.05.2017

"Wenn es den SV Diendorf nicht gäbe, müsste man ihn sofort erfinden", meinte Schirmherr und Bürgermeister Armin Schärtl, selbst seit Jahrzehnten aktives Mitglied. Auf den Tag genau 50 Jahre nach der Gründung feierte die große SV-Familie Jubiläum. Im Sommer gibt es noch sportliche Höhepunkte.

Unvergessliches Duell

Gutes Verhältnis

Hohe Auszeichnungen Beim Ehrenabend wurden verdienter Funktionäre ausgezeichnet. Das Verbandsabzeichen in Gold erhielten Manfred Reil, Herbert Mutzbauer, Erhard Holzgartner, Günther Nossek, Reinhard Schottenhaml, Monika Kalb und Rosa Sorgenfrei. Die Verbandsehrenmedaille in Silber ging an Konrad Köppl, die Verbandsehrenmedaille in Gold an Josef Urban und Josef Anzer. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Georg Uschold, Josef Urban, Hebert Pöhl und Johann Brandl geehrt. Gründungsmitglieder sind Herbert Steinbach sen., Günther Mitschke, Andreas Salzl, Leonhard Schottenheim und Walter Bolz. (ral)

Nabburg-Diendorf. (ral) Nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche war großer Festabend mit gemeinsamen Abendessen und Musik von "Bayrisch Blech" in der Nordgauhalle. Vorsitzender Christian Beer blickte zurück auf den 6. Mai 1967, als 45 interessierte Bürger aus Diendorf den Sportverein aus der Taufe hoben. Gründungsvorstand war Ludwig Schottenhaml. Bereits Anfang der 70er Jahre wurde der eigene Fußballplatz mit Sportheim gebaut. Von Beginn an setzte der Verein auf die Jugendarbeit und erhielt dafür den Sepp-Herberger-Preis. Die oberste Devise des SV: Es wurden und werden keine fremden Spieler gegen Bezahlung verpflichtet. Sportlich waren die letzten 50 Jahren vom Auf und Ab geprägt. Die höchste Klasse, in der die erste Mannschaft je spielte, war Anfang der neunziger Jahre die damalige A-Klasse (heute Kreisliga). Seit einigen Jahren veranstaltet der SV Diendorf den Nabburger Benefizlauf, dessen Erlös sozialen Projekten zu Gute kommt. Sets ein Hit ist die vom SV organisierte Dorfkirchweih."50 Jahre SV Diendorf, das sind 50 Jahre Leidenschaft für einen Dorfverein, 50 Jahre Geselligkeit, 50 Jahre Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und Identifikation mit einem kleinen Sportverein mit knapp 500 Mitgliedern", betonte Bürgermeister Armin Schärtl. Er blickte auf die Gegebenheiten vor 50 Jahren zurück, als Diendorf noch eine eigenständige Gemeinde war. Er streifte die Flower-Power-Zeit, das Woodpop-Festival auf der Wiese beim "Xare" in Höflarn, europaweite Studentenproteste, die Zeit der späten 68er.In dieser Zeit kamen in Diendorf ein paar Idealisten auf die Idee, neben dem großen und altehrwürdigen TV 1880 Nabburg noch einen zweiten Sportverein zu gründen, unter ihnen eine ganze Menge ehemaliger Heimatvertriebener. Ludwig Schottenhaml, die Gebrüder Steinbach und Lorenz aus Haindorf, Erich Broscheid sowie 26 weitere Gründungsmitglieder. Schärtl erinnerte an manch großes Derby. Unvergessen das Aufstiegsduell in Stulln 1984 gegen den Patenverein, den TV 1880 Nabburg, was den Aufstieg in die B-Klasse bedeutete. Mehr als 2000 Besucher wollten den 2:1 Sieg des SV Diendorf sehen. Nach und nach kamen im Verein auch die Gymnastikgruppe der Frauen und Senioren dazu. Beim Ablegen des Sportabzeichens ist der Verein seit Jahren in seiner Kategorie Landkreissieger.Ehrenschirmherr Thomas Hanauer lobte das Engagement des Vereins und seine hervorragende Jugendarbeit. Landrat Thomas Ebeling war beeindruckt vom Zusammenhalt des SV und BFV-Kreisvorsitzender Josef Wocheslander übergab die Ehrenurkunde des Verbandes zum Gründungsjubiläum. Den Glückwünschen schloss sich der BLSV-Kreisvorsitzende Roger Anders an.TV-Vorsitzender Josef Fischer betonte, dass der TV 1880 Nabburg sowohl 1967 als auch jetzt gerne die Patenschaft übernommen hat. Trotz sportlicher Rivalität herrsche immer ein gutes Verhältnis zwischen beiden Sportvereinen in der Stadt Nabburg.