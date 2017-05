Aktiv in Vereinen

Vermischtes Schmidgaden

03.05.2017

03.05.2017

(ral) Viele Hände zu schütteln hatte Anna Kurz angesichts der zahlreichen Gratulanten zu ihrem 85. Geburtstag. Nicht nur ihre sechs Kinder, 13 Enkelkinder und ein Urenkel waren gekommen, auch weitere Verwandte und Freunde wünschten der beliebten Jubilarin alles Gute zu ihrem Ehrentag. Anna Kurz - geborene Schatz - wurde 1932 in Trisching geboren, wo sie zusammen mit ihren Geschwistern aufwuchs. Im Jahr 1951 trat sie mit ihrem Ehemann Alois vor den Traualtar. Die Jubilarin umsorgte nicht nur die Familie, sondern arbeitete auch bis zu ihrer Pensionierung. Im öffentlichen Leben ist Anna Kurz ebenfalls engagiert: Sie gehört dem Heimat- und Trachtenverein an, in dessen Namen Peter Kurzwart und Rudolf Bauer gratulierten. Für den Gartenbauverein überbrachten Manuela Deichl und Resi Wisgickl die besten Wünsche. Im Namen der Pfarrgemeinde Schmidgaden gratulierten die Pfarrgemeinderats-Mitglieder Maria Delling und Richard Altmann. Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Josef Deichl.