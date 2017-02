BRK-Bereitschaft steht gut da

Vermischtes Schmidgaden

20.02.2017

Nach 28 Jahren im Amt des Bereitschaftsleiters beim BRK Schmidgaden stellte sich Rainer Vogl nicht mehr zur Wahl. Die Weichen für die Nachfolge sind gestellt.

Im wöchentlichen Wechsel

Gut organisiert

Ehrungen Die BRK-Bereitschaft ehrte langjährige Mitglieder. 30 Jahre ist Hermann Liebl dabei, 40 Jahre Barbara Lang. Für 50 Jahre wurden Johann Ries und Emil Mattausch ausgezeichnet, für 55 Jahre Andreas Bauer und Alfons Leitermann. Rainer Vogls geleistete Arbeit wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Bayerischen Roten Kreuzes honoriert. (ral)

Rainer Vogl nannte bei der Jahreshauptversammlung zahlreiche Aktivitäten der 46 Mitglieder: Altkleidersammlung, Blutspendetermine, Fußballdienst, Sicherheitswachen bei diversen Veranstaltungen. Der Helfer-vor-Ort-Dienst wurde organisiert. Die BRK-Bereitschaft leistete 4 923 Stunden. Davon gingen die meisten auf das Konto von Johann Dirrigl, Emil Mattausch, Michael Zimmerer und Josef Lorenz junior. 962 Stunden im Sanitätsdienst, 402 im Rettungsdienst, 991 in der Mittelbeschaffung, 902 in Aus- und Weiterbildung, 582 bei Blutspendeterminen und 1061 bei sonstigen Einsätzen führte Vogl an.Die Altkleidersammlung wird von Johann Dirrigl organisiert. Er hat im letzten Jahr in Schmidgaden und Fensterbach über die Altkleidercontainer 28 Tonnen Altkleider weitergereicht. Das Blutspendeteam unter Josef Lorenz jun. organisierte zwei Termine in der Gemeinde. Im Sanitätsdienst ist der taktische Leiter Emil Mattausch federführend. "Auch hier", so Vogl, "läuft alles wie am Schnürchen". Die Organisation des HvO (Helfer vor Ort) hat Michael Zimmerer übernommen. Hier wird wöchentlich mit der Johanniter-Unfallhilfe gewechselt. Die Zusammenarbeit funktioniere bestens. Die Kosten für den HvO trägt die Bereitschaft fast selbstständig. Die Gemeinde unterstützt die Arbeit, indem das Einsatzfahrzeug im Bauhof kostenlos aufgetankt werden kann. Durch eine Spende eines Gemeindebürgers, der nicht genannt werden will, konnte ein Defibrillator angeschafft werden.Da Vogl nicht mehr kandidierte, nutzte er die Gelegenheit, noch einmal auf die vergangenen 28 Jahre seiner Amtszeit zurück zu blicken. Anfangs hieß die Bereitschaft noch Kolonne und es gab eine Frauenbereitschaft. Untergebracht war man in der alten Schulküche. 1994 bekam man das erste Rettungsfahrzeug. Eine neue Bleibe fand das BRK im alten Feuerwehrhaus. Viele Dinge haben sich entwickelt. Vogl nannte den Helfer vor Ort. "Es sind immer Personen da, die sich voll engagieren und ihre Aufgaben erfüllen", betonte Vogl. "Die Bereitschaft steht gut da".Michael Zimmerer berichtete von der Arbeit des HvO. Mit der Rettungsleitstelle gab es Alarmierungsprobleme, die durch persönliche Gespräche gelöst wurden. Der HvO wurde im letzten Jahr zu 45 Einsätzen gerufen. Das Jugendrotkreuz bringt sich bereits ein. Doch das Fahrzeug sei in die Jahre gekommen. Hier stehe eine Ersatzbeschaffung an. Bürgermeister Josef Deichl lobte die Bereitschaft für ihre geleistete Arbeit im Sinne der Bürger. "Die Bereitschaft Schmidgaden ist immer sehr gut organisiert und engagiert". Kreisgeschäftsführer Otto Langenhahn und Kreisbereitschaftsleiter Willi Klein dankten dem scheidenden Bereitschaftsleiter Rainer Vogl für seinen Einsatz. Die Vorstandswahl brachte folgendes Ergebnis: Bereitschaftsleiter ist nun Johann Dirrigl, stellvertretender Bereitschaftsleiter Michael Zimmerer, Taktischer Leiter Emil Mattausch, Leiter soziale Dienste Josef Lorenz jun., Bereitschaftsarzt Dr. Wilhelm Fehr, Fahnenträger Hermann Liebl.