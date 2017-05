Vermischtes Schmidgaden

04.05.2017

102 Jahre: Auf diese lange Lebensspanne kann Alois Lang zurückblicken - und der Jubilar wohnt im eigenen Haus. Auch das Autofahren hat er noch nicht lange aufgegeben.

Bürgermeister Josef Deichl gratulierte dem ältesten Bürger der Gemeinde mit einem Präsent. Er überreichte auch ein Glückwunschschreiben des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Der Landesvater wünscht zum seltenen Fest fürs nächste Lebensjahr viel Freude an den Begegnungen mit den Menschen. Er ließ ein weißes Badetuch mit dem bayerischen Wappen überreichen. In die Gratulantenschar reihte sich die Familie mit 14 Enkeln und 11 Urenkeln sowie zahlreichen Verwandten ein.Alois Lang wuchs mit sechs Geschwistern auf dem elterlichen Hof in Schmidgaden auf und fand nach dem Schulabschluss Arbeit im Flussspatbergbau. Der Reichsarbeitsdienst schloss sich an. Der damals 22-Jährige wechselte 1937 zu den Panzerjägern nach Amberg. Als ausgebildeter Fallschirmjäger war Lang an der Süd- und Westfront eingesetzt.Nach der Rückkehr aus englischer Gefangenenschaft gaben sich Alois und Anna Lang, geborene Probst aus Schwarzenfeld, im Jahre 1946 in der Pfarrkirche Schmidgaden das Jawort. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor. Tochter Ilse verstarb bereits im Alter von 20 Jahren. Das Ehepaar betrieb am Wohnort eine Gastwirtschaft und baute ein Fuhrunternehmen auf, das 1992 aufgegeben wurde. Langs Gattin Anna verstarb 2007.Auto- und Radfahren waren das Lebenselixier des rüstigen Hochbetagten. Bis zum 98. Lebensjahr saß er noch am Steuer. Der Jubilar wohnt im eigenen Haus. Sohn Rudolf kümmert sich tagtäglich um den Vater. Gelegentlich begibt sich der Witwer mit dem Rollator nach draußen, um sich im Garten aufzuhalten. Dort fühlt er sich wohl.