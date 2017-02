Vermischtes Schmidgaden

08.02.2017

08.02.2017

Schmidgaden/Fensterbach. Überfachliche Kompetenzen erwerben - dieses Ziel rückte die Mittelschule Schmidgaden in allen Jahrgangsstufen in einem dreitägigen Projekt in den Mittelpunkt. Statt des "normalen Unterrichts" erlebten Schüler Möglichkeiten des kooperativen Zusammenarbeitens.

Laut Rektor Edgar Hanner stellte das Kollegium mehrere Ziele in den Vordergrund: Die Förderung im Bereich der Sozial- und Personalkompetenzen, die Verbesserung der Teamfähigkeit und der Kommunikation. An den Trainingstagen lernten die Schüler - den Jahrgangsstufen entsprechend - den Vorteil von Gruppenarbeit und die Notwendigkeit von Regeln kennen. Weitere Übungen zielten auf den Abbau von Sprechängsten vor der Klasse ab.Um die Übungen zu reflektieren, füllte die Schüler einen Bewertungsbogen aus. Übungen, welche besonderen Anklang fanden, sollen dauerhaft als fester Bestandteil in den Schulalltag integriert werden.Stellvertretende Schulleiterin Marianne Schimmer hatte in der Sporthalle Parcours aufgebaut. Die Schüler erfuhren dabei, wie sie aufeinander angewiesen sind. Zum Beispiel musste ein "blinder" Partner sicher über Hindernisse begleitet oder eine simulierte straff gespannte rund 80 Zentimeter hohe "Starkstromleitung" ohne Berührung überquert werden. Im Dialog suchten die Mädchen und Buben Strategien zur Lösung des Problems. Gescheiterte Versuche erforderten neue Überlegungen - und jedes Team schaffte die Aufgabe.