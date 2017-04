Vermischtes Schmidgaden

26.04.2017

Beim Frauenbund Rottendorf kommt viel Geld zusammen - und wird für soziale Zwecke gespendet, wie sich bei der Hauptversammlung zeigte. Neu ist die Struktur des Führungsteams.

-Rottendorf. Die Generalversammlung des Frauenbundes Rottendorf samt Neuwahlen war gut besucht. Begrüßen durfte Vorsitzende Resi Pösl den Zweiten Bürgermeister Andreas Altmann sowie Kaplan Thomas Sahaya aus Indien, der in Schmidgaden weilt.Kassierin Manuela Weikmann listete detailliert den Rechenschaftsbericht 2016 auf. Interessant ist vor allem der Reinerlös aus "Rottendorf leuchtet", der 7500 Euro betrug. Von diesem Betrag erhielt Schwester Eobarda Ries für die Aidswaisen in Südafrika 6280 Euro. An das Projekt "Wundernetz" der Lebenshilfe Amberg gingen 1220 Euro.Im Anschluss ging Schriftführerin Renate Graf näher auf die Vereinstermine des vergangenen Jahres ein. Nach der Entlastung der Vorstandschaft erfolgten die Neuwahlen, die unter der Leitung des Zweiten Bürgermeisters relativ zügig verliefen. Die Vorstandschaft musste neu formiert werden.Das Ergebnis brachte ein Führungsteam aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden hervor. Es sind dies Gisela Ries, Resi Pösl und, neu hinzugekommen, Ulrike Neidl. Schriftführerin Renate Graf stellte ihr Amt nach 21 Jahren zur Verfügung. Die Nachfolge übernahm Irmgard Eckl. In ihren Ämtern bestätigt wurden Manuela Weikmann als Kassierin, Regina Strobl und Maria Lindner als Kassenprüferinnen, Resi Ott als Fahnenträgerin,Ingrid Wagner und Gisela Ries als Fahnenbegleiterinnen, Hildegard Strobl und Elisabeth Schönberger als Ersatzbegleiterinnen, Kathi Götz als Ortsvorsteherin für Inzendorf, Ingrid Wagner für Littenhof, Resi Ott für Legendorf und Maria Lindner für Wolfsbach.Im Ausschuss wurde Margarete Bauer in ihrem Amt bestätigt. Neu in dieser Funktion hinzu kamen Bettina Piehler, Erna Eckl und Gabi Wiesgickl.In seiner Rede drückte Andreas Altmann seine Bewunderung für die vielfältige Arbeit des Frauenbundes Rottendorf aus, vor allem für die Aktion "Rottendorf leuchtet". Auch Kaplan Thomas Sahaya würdigte die Arbeit des Frauenbundes, nachdem er aufmerksam den Schilderungen der Schriftführerin gefolgt war. Als Priester machte er klar, welch wichtige Rolle die Frauen in Kirche und Gesellschaft spielen.