23.12.2016

Amberg/Schmidgaden. Die Justiz hatte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Denn vor dem Amberger Landgericht wurde einer erwartet, der nichts mit der Bundesrepublik zu tun haben will und von daher im Verdacht steht, ein sogenannter "Reichsbürger" zu sein. Doch der Mann trat die weite Anreise aus Baden-Württemberg nicht an.

Der 59-Jährige kennt die Oberpfalz unterdessen. Sein erster unfreiwilliger Zwischenstopp datiert zurück auf den Mai letzten Jahres, als er im Bereich von Schmidgaden mit seinem Pkw auf der A 6 von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Dabei war merkwürdig: Der Deutsche zeigte einen in der Schweiz ausgestellten Führerschein vor.Die Uniformierten forschten nach und brachten heraus: Dem Mann aus Baden-Württemberg war vor geraumer Zeit seine von deutschen Behörden ausgegebene Fahrlizenz entzogen worden. Das störte ihn offenbar nicht weiter. Er besorgte sich in der Schweiz einen Führerschein, ging damit auf Tour und wurde danach mehrfach erwischt.Vor dem Schwandorfer Amtsgericht gab es später einen Verhandlungstermin in dieser Sache. Dabei wunderte sich die Richterin und fragte nach, warum denn der Angeklagte trotz Ablaufs der gegen ihn verhängten Führerscheinsperre in seiner württembergischen Heimat keinen Antrag auf Neuausstellung stellte und stattdessen mit dem Schweizer Führerschein unterwegs war. Die zu vernehmende Antwort ließ damals aufhorchen: "Deutschland existiert als Staat für mich nicht. Folglich brauche ich auch keinen deutschen Führerschein."Die Richterin war anderer Meinung. Sie verhängte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen und bekam prompt den von ihr bereits erwarteten Einspruch. Also hatte sich das Landgericht Amberg mit der Angelegenheit zu befassen. Vor Monaten gab es dazu eine erste Berufungsverhandlung, die der 59-Jährige aufgebracht verließ, als nicht alles so lief, wie er sich das vorstellte. Die Aktendeckel aber schlossen sich deswegen nicht. Dem Beschuldigten wurde von der Strafkammer eine weitere Chance gegeben und ein Pflichtverteidiger für ihn bestellt.Gewarnt durch mancherlei Aggressivitäten im bisherigen Verfahrensverlauf wurde nun das uniformierte Justizpersonal im Sitzungssaal verstärkt. Doch diesmal blieb der 59-Jährige dem Termin fern. "Wir warten eine Viertelstunde", informierte der Vorsitzende Richter Gerd Dreßler den Pflichtverteidiger Michael Schüll und Oberstaatsanwalt Dr. Thomas Strohmeier. Danach zog die Strafkammer einen Schlussstrich. "Berufung verworfen", verkündete Dreßler. Damit wurde die Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis Reichsbürger rechtskräftig.