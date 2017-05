Guter Service für die Bürger

Vermischtes Schmidgaden

Sie gehört zu den ältesten Geschäftsstellen der Deutschen Post im Landkreis und besteht nun seit mehr als 20 Jahren: Die Postfiliale im Getränkemarkt Dobler. Bei einer Feierstunde gab es für Anna Dobler, Geschäftsführerin und Inhaberin von Lebensmittel Dobler (Zweite von links), eine Urkunde. Laut Vertriebsmanager, Heinz Winkelmüller beschritt die Post mit dem Aufbau von 500 Filialen in Einzelhandelsgeschäften 1993 neue Wege. Das Konzept ging auf. Im Mai 1995 wurde die Filiale in den Getränkemarkt Dobler integriert. Schon nach kurzer Zeit hatte sich die Partnerfiliale in Schmidgaden etabliert. Anna Dobler freute sich über langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Bürgermeister Josef Deichl (links) dankte ihr dafür, dass sie es den Bürgern ermöglicht, ortsnah ihre Postsachen zu erledigen. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen wurde auf das Jubiläum angestoßen. Bild: ral