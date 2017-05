Hand in Hand arbeiten

Vermischtes Schmidgaden

07.05.2017

Gemeinde und Feuerwehr haben sich die Kosten geteilt. Nun können die Rottendorfer Kinder nach Herzenslust spielen.

-Rottendorf. (ral) Der Kinderspielplatz beim Feuerwehrhaus in Rottendorf wurde enorm aufgewertet, da man sich jetzt dank der Unterstützung der Rottendorfer Feuerwehr ein neues Multifunktionsspielgerät leisten konnte. Es bietet neben einer Rutsche auch Klettermöglichkeiten. Die Kosten dafür betrugen 6500 Euro. Davon trägt die Gemeinde Schmidgaden 3500 Euro und die Feuerwehr 3000 Euro. Sieben freiwillige Helfer aus den Reihen der Feuerwehr haben dafür gesorgt, dass das Spielgerät fachgerecht aufgestellt wurde. Die Spezialbefestigungen wurden den Bodenverhältnissen angepasst und kamen als Spende von der Firma Quadrus. Diese Halteeinrichtungen wurden auch an der Schaukel angebracht, die schon länger dort steht.Zur offiziellen Übergabe kamen auch Bürgermeister Josef Deichl und sein Stellvertreter Andreas Altmann sowie der Vorsitzende des Feuerwehr Rottendorf, Helmut Ries. Ebenfalls anwesend waren die freiwilligen Helfer und die wichtigsten Personen am Spielplatz, die Kinder. Bürgermeister Josef Deichl dankte der Feuerwehr Rottendorf für die Mitfinanzierung und das Aufstellen. Die monatliche Sicherheitsüberprüfung übernimmt der Bauhof der Gemeinde.Feuerwehr-Vorsitzender Helmut Ries bedankte sich bei Vereinsmitgliedern, die mitgeholfen haben, dieses Projekt umzusetzen, bei der Gemeinde für die Unterstützung und bei der Firma Quadrus für die Spezialbefestigungen. Anschließend "übernahmen" die Kinder das neue Spielgerät.