Vermischtes Schmidgaden

05.05.2017

Ein gemeinsamer Schritt in die Geschichte: In der Gemeinde Schmidgaden wird die heimatkundliche Arbeit reaktiviert. Zunächst ist in den verschiedenen Ortschaften sammeln und forschen angesagt.

(ral) Vor Jahren gab es in der Gemeinde Schmidgaden einen heimatkundlichen Arbeitskreis, der durch die Aktion "Kirche und Wirtshaus" oder die historischen Beilagen im Gemeindeblatt auf sich aufmerksam machte. Leider schlief dieser Arbeitskreis ein. Nun hatte Bürgermeister Josef Deichl interessierte Bürger eingeladen, um die Heimatkunde wieder aufleben zu lassen. Das Gemeindearchiv ist inzwischen in der Mittelschule untergebracht und wird von Josef Mutzbauer betreut. Der Wunsch von Bürgermeister Deichl wäre es, das Gemeindebuch, welches vor Jahren auf den Markt gebracht wurde, zu überarbeiten und neu aufzulegen. Zunächst soll in den einzelnen Orten gesammelt werden, um dann am Schluss ein gemeinsames Werk zu präsentieren. In Schmidgaden engagieren sich künftig Herbert Schimmer (er ist zugleich auch Sprecher), Alois Dirrigl, Wolfgang Köppl, Hermann Lang, Katharina und Andreas Malterer, Erwin Merkl, Edgar Mulzer, Irene Neidl, Anneliese Neidl und Karl Ries. In Trisching bringen sich Richard Altmann (zugleich Sprecher), Marianne Deichl, Erhard Obendorfer, Angela Schatz und Karl Schimmer ein, in Rottendorf Josef Mutzbauer (Sprecher), Josef und Roswitha Böhm, Angelika und Konrad Ries, Peter Pröls jun. und Brigitta Schatz. In Gösselsdorf/Inzendorf machen Erhard Ries und Konrad Götz (Sprecher), Andreas Neidl und Gisela Ries mit.