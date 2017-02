Vermischtes Schmidgaden

13.02.2017

8

0 13.02.2017

Helmut Schönberger steht in den nächsten drei Jahren an der Spitze des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins Schmidgaden. Den Mitgliedern gefällt, wie er alles managt und für Abwechslung sorgt.

Dem Verein Jahrzehnte treu Mit der Ehrennadel mit Kranz für 50 Jahre Vereinstreue wurden Josef Bauer, Konrad Lang, Katharina Malterer und Alois Neidl ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre im Verein erhielten Georg Bauer, Maria Bauer, Michael Eckl, Katharina Gebbert, Christine Meier, Kreszentia Metz und Angela Neidl. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft ging an Ingeborg Lang, Richard Werner, Barbara Gschrey, Ernst Gschrey, Anton Prifling, Hildegard Zeitler, Elisabeth Meier, Rupert Bauer, Maria Schmidl, Thomas Bauer, Rudolf Praller, Monika Lang, Christine Lang, Barbara Schmidl, Elisabeth Obermeier, Maria Dirrigl, Manfred Scharf und Gertraud Scharf. (ral)

Im Gasthaus Anderl trafen sich die Mitglieder des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins zur Jahreshauptversammlung. Dazu konnte Vorsitzender, Helmut Schönberger Landrat und Kreisvorsitzenden der Gartenbauvereine, Thomas Ebeling, Bürgermeister Josef Deichl, den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden und Ehrenvorstand Alois Dirrigl sowie die Ehrenmitglieder des Vereins willkommen heißen.Landrat Thomas Ebeling dankte den langjährigen Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Anderl für ihre Mitarbeit in den vergangenen Jahrzehnten. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Alois Dirrigl drückte seine Freude darüber aus, dass der Gartenbauverein Schmidgaden so gut aufgestellt ist. Bürgermeister Josef Deichl würdigte, dass sich die Gartler in der Ortschaft aktiv am Vereinsleben beteiligen und die öffentlichen Anlagen gestalten. Ein Dank galt dem Vorstand unter der Führung von Helmut Schönberger für das umfangreiche Programm.Dieser blickte auf den Emmausgang und die Kinderaktion unter dem Motto "Wer hat den größten Kürbis". Man war bei der Straßensäuberungsaktion dabei, stellte mit den Dorfvereinen den Maibaum auf und besuchte die Landesgartenschau in Bayreuth. Der Vereinsausflug führte Anfang Juli an die Mosel. Zum Erntedankfest wurde in der Pfarrkirche der Erntealtar geschmückt. Beim Schmidgadener Adventsmarkt war der Verein ebenfalls mit einem Stand vertreten. Man gestaltete die Waldweihnacht und bot Heizölsammelbestellungen an. Die öffentlichen Anlagen wurden gepflegt und die Mostanlage betrieben. An insgesamt 19 Tagen wurden 30 660 Liter gemostet und 2 978 Liter Rohsaft erzeugt.Schnell erledigt waren die Neuwahlen. Vorsitzender bleibt Helmut Schönberger, zweiter Vorsitzender ist Josef Kulzer, Kassier: Anita Zeitler, Schriftführer: Hildegard Mutzbauer, Kassenprüfer: Hans Werner, Beisitzer: Elisabeth Bauer, Peter Kraus, Helmut Meierhofer, Edgar Mulzer, Bettina Niedermeier, Markus Ries, Elfriede Wagner, Konrad Wiesneth.