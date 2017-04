Vermischtes Schmidgaden

27.04.2017

5

0 27.04.2017

Der Sportkegelclub Schmidgaden bilanziert ein erfolgreiches Jahr - sowohl in sportlicher wie auch in geselliger Hinsicht. Der Verein steht auf gesunden Beinen und kann positiv in die Zukunft blicken.

118 Mitglieder

Ehrungen

Dort, wo sie normalerweise ihrem Sport nachgehen, auf der Kegelbahn in Inzendorf im Gasthaus Birner, trafen sich die Mitglieder des SKC Schmidgaden zu ihrer Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Gerhard Müller konnte dazu auch Bürgermeister Josef Deichl begrüßen. Der ist noch immer ein aktiver Kegler - der, wenn es seine Zeit erlaubt, auch am Spielbetrieb teilnimmt.Wie Müller erläuterte, habe der Verein derzeit 118 Mitglieder. Im letzten Jahr waren 5 Eintritte und 4 Austritte zu verzeichnen. Laut Vorsitzendem beteiligte sich der Verein unter anderem an der Aktion Rama-Dama der Gemeinde und war beim Maibaumaufstellen der Dorfvereine dabei. Am Kreispokalendspiel in Wackersdorf nahmen Schmidgadener Kegler ebenfalls teil.Beim Ferienprogramm der Gemeinde wurde ein Kinderkegeln angeboten, das großen Zuspruch fand. Vier Kinder entschlossen sich, beim Kegelsport zu bleiben. Am Weihnachtsmarkt war der Verein wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Nach Weihnachten wurde wieder das Gemeinde-Kegelturnier organisiert; diesmal war Gemeinderätin Lydia Magdalena Schimmer Schirmherrin. Vonseiten der Raiffeisenbank im Naabtal gab es eine Spende für den Verein.Sportwart Stefan Piehler betrachtete die sportlichen Aktivitäten im Verein. Im Spielbetrieb konnten sieben Mannschaften gemeldet werden, darunter eine Jugendmannschaft. Die erste Herrenmannschaft spielt in der Bayernliga DCU (Deutsche Classic-Kegler Union). Am Anfang gab es Skeptiker, ob das funktioniere und sich der sportliche Erfolg einstellen werde. Aber es kam erfreulich anders: "Es war kein Fehler, in der Bayernliga anzutreten, der sportliche Erfolg blieb nicht aus."Auch die anderen Mannschaften bringen Leistungen in ihren jeweiligen Gruppen, was später durch die Berichte der Mannschaftsführer unterstrichen wurde. Bei den Kreismeisterschaften und Regionalmeisterschaften belegten die Kegler des SKC vordere Plätze und konnten Siege erzielen. Was in dieser Saison auffiel, so Piehler, war die große Zahl an Aushelfern in den einzelnen Mannschaften - am Ende zählte er 65 Aushelfer.Nach den Berichten der einzelnen Mannschaftsführer sprach Bürgermeister Deichl zu seinen Kegelkameraden. Er versicherte, wenn es seine Zeit erlaubt, kegle er noch gerne mit. Denn er sei seit seinem 18. Lebensjahr mit dem Kegelsport verbunden. Deichl dankte dem Kegelclub für dessen sportliches und sonstiges Engagement. Mit dem Gemeinde-Kegelturnier leiste der Club jedes Jahr einen großen Beitrag für den Zusammenhalt in der Gemeinde. Die Gemeinde unterstütze den Kegelclub gerne, so wie sie alle Vereine nach ihren Möglichkeiten unterstützt.Anschließend wurden für 25-jährige Vereinszugehörigkeit Thomas Bauer, Helga Ries, Karl Ries und Roswitha Werner geehrt.