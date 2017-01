Mehr Platz für die Verwaltung

Vermischtes Schmidgaden

18.01.2017

18.01.2017

Den Schmidgadenern wird hier nicht mehr auf den Zahn gefühlt: Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung, die Räumlichkeiten der ehemaligen Zahnarztpraxis in das Rathaus einzubeziehen.

Eine Übergangslösung

Zeiten verlängern

"Nicht verhindert"

Die Verhältnisse im Rathaus Schmidgaden sind sehr beengt. Es bietet sich nun an, die ehemalige Zahnarztpraxis zu nutzen und darin Büroräume für den Bürgermeister, den Kämmerer und den Geschäftsleiter einzurichten. Dadurch hat man im bisherigen Teil mehr Platz, der nicht nur den Mitarbeitern in der Verwaltung zu Gute kommt, sondern auch den Bürgern, die eine persönliche Beratung benötigen. Der Umbau soll mit den Mitarbeitern des Bauhofes gestemmt werden. Lediglich die Elektro- und Heizungsbauarbeiten sowie das Verlegen des Fußbodens werden vergeben.Mit diesem kleinen Umbau ist das Projekt "neues Rathaus" nicht vom Tisch. Die Übergangslösung ist für die nächsten vier bis fünf Jahre gedacht. Die Kosten belaufen sich auf 40 000 Euro.Von den Feuerwehren der Gemeinde Schmidgaden wurden einige Änderungswünsche und Verbesserungen angeregt. Bei der "Aufwendungs- und Kostensatzung" musste der neue Passus "Haftungsbeschränkungen und Härtefälle" berücksichtigt werden. Die Regelung wird in die neue Satzung aufgenommen. Die Entschädigung der Gerätewarte richtet sich nach dem vorhandenen Gerät, den Fahrzeugen und zusätzlich zu verrichtenden Aufgaben wie Schlauchpflege.Der Gemeinderat beschloss folgende jährliche Aufwandsentschädigung für Gerätewarte: Feuerwehr Schmidgaden 300 Euro, Feuerwehr Trisching 200 Euro, Feuerwehr Rottendorf 200 Euro, Feuerwehr Gösselsdorf 100 Euro. Die Jugendwarte bekommen eine jährliche Pauschale von 150 Euro. Aktive Feuerwehrleute erhalten zum 40-jährigen Dienstjubiläum eine Woche Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim. Die Kosten für die Partnerin oder den Partner übernimmt die Gemeinde. Besonders geehrt werden Mitglieder, die nach mindestens 25 Jahren aus dem aktiven Dienst ausscheiden.Aus den Reihen der Gemeinderäte kam die Bitte, doch mit der Kindergartenleitung zu sprechen, um die Kindergartenzeit am Nachmittag um eine Stunde zu verlängern, damit die Eltern ihre Kleinen nach der Arbeit ab holen können. Die Verwaltung nahm den Vorschlag auf. Man wird mit der Kindergartenleitung Kontakt aufnehmen.Bürgermeister Josef Deichl gab bekannt, dass das Ingenieurbüro UTA in Amberg den Auftrag zur Auswertung der Kanalbefahrung in Rottendorf und Hartenricht erhalten hat. Johann Schmidl aus Hartenricht baut die vorhandene Stallung zur Cateringküche um.Bürgermeisters Deichl sprach abschließend das Thema "Brudersdorfer Gruppe" an. Hier trat er dem Vorwurf eines Bürgers, dass der Bürgermeister Zuschüsse für die Maßnahme verhindere, vehement entgegen. Die Gemeinde setze sich stets für Förderungen ein, doch es müssten die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sein, um sie zu bekommen. Wenn dies nicht der Fall sei, "hilft der größte Einsatz nichts", so Deichl. Momentan könne kein Antrag gestellt werden, da noch ein Verfahren beim Verwaltungsgericht anhängig sei. Deichl unterstrich, dass Planungsleistungen nicht förderfähig seien.