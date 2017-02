Vermischtes Schmidgaden

23.02.2017

Eine Frau fand am Dienstag, 14. Februar, am frühen Nachmittag eine laut Polizei "vermutlich abgestürzte Drohne" in ihrem Garten. Die Beamten stellten das Gerät sicher und werten die gespeicherten Daten aus.

Polizeisprecher Dominik Ries: "Bei der Drohne handelt es sich um ein Hobbyfluggerät aus Carbon mit einer Videofunktion. Das Videomaterial wurde gesichtet." Auf dem Film ist der bislang unbekannte Pilot zu sehen, wie er das Fluggerät auf einer Wiese beim Reichertschacht aufsteigen lässt. Der Pilot dürfte wohl mit einem Ford angereist sein. Dieser ist ebenfalls auf dem Video zu erkennen. Das Fluggerät wird bei der Polizei Nabburg verwahrt und kann dort abgeholt werden.