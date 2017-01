Vermischtes Schmidgaden

09.01.2017

1

0 09.01.2017

Die weltweit größte Spendenaktion ist die Sternsinger-Aktion. Daran haben sich auch in der Pfarreiengemeinschaft Schmidgaden-Rottendorf die Ministrantinnen und Ministranten beteiligt. Dieses Jahr stand die Aktion unter dem Motto, "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit". Dazu wurden die Sternsinger in den Gottesdiensten am Dreikönigstag ausgesandt, in Trisching übernahm die Aussendung Pfarrer i.R. BGR Richard Salzl. Gleich nach dem Gottesdienst gingen die Sternsinger durch die Ortschaft und baten um eine Spende für Afrika. In diesem Jahr geht es speziell um Kenia.

In der Aktion erfuhren die Sternsinger, wie wichtig ihr Engagement für Kinder ist, die vom Klimawandel direkt betroffen sind.