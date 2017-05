Vermischtes Schmidgaden

(ral) Auch im 21. Jahrhundert gibt es immer noch Mitbürger, die ihren Unrat achtlos wegwerfen, obwohl die Entsorgung gut organisiert ist. Diese Erfahrung machten einmal mehr die Beteiligten an der Säuberungsaktion "Rama Dama" in Schmidgaden.

Die Gemeinde hatte alle Vereine zum Mitmachen eingeladen. An der Aktion beteiligten sich die Feuerwehr, der Gartenbauverein, der Sport-Kegelclub, die Firmlinge 2017 (alle Schmidgaden) und der SV Trisching-Rottendorf. In der ehemaligen Gemeinde Rottendorf haben sich dieser Aufgabe schon lange die Naturfreunde verschrieben.Bei der Reinigung von Straßenrändern und der umliegenden Wälder kam so einiges zum Vorschein, was dort überhaupt nichts zu suchen hatte. Gartenabfälle zum Beispiel wurden einfach in den Straßengraben gekippt, alte Autoreifen in den Wald geworfen. Der Müll wurde von den Vereinsmitgliedern zum Recyclinghof gebracht. Im Bauhof gab es für alle Helfer eine kleine Brotzeit. Bürgermeister, Josef Deichl, dankte für den enormen Gemeinschaftssinn zum Wohle der Umwelt.