Vermischtes Schmidgaden

28.04.2017

Es stand Spitz auf Knopf. Doch bei der außerordentlichen Versammlung der Feuerwehr zur Wahl eines Vorsitzenden fand sich dann eine zukunftsweisende Lösung.

Schmidgaden-Rottendorf. Diese Versammlung der Feuerwehr Rottendorf im Feuerwehrhaus wurde mit Spannung erwartet. Der Posten des Vorsitzenden war seit dem Tod von Hubert Bauer unbesetzt, da sich bei der Generalversammlung Ende Januar kein Kandidat gefunden hatte. Kommandant und kommissarischer Vorsitzender Helmut Ries berichtete resigniert, dass in den drei Monaten seit der Jahreshauptversammlung in Sitzungen des Verwaltungsrates und in vielen Einzelgesprächen versucht wurde, einen Kandidaten zu gewinnen - leider vergeblich.Ries erinnerte an die großen Erfolge, vor allem der Jugendfeuerwehr, und versuchte neue Begeisterung zu wecken. Auch Bürgermeister Josef Deichl appellierte an alle anwesenden Mitglieder, zum Wohle des Vereins und der Allgemeinheit Verantwortung zu übernehmen. Es sei unverhältnismäßig, die Last der Führung einer einzigen Person aufzubürden. Diesen Worten schloss sich auch der frühere Jugendwart und Kommandant Josef Mutzbauer an. Er nannte es beschämend, nur Kritik zu üben und selbst keine Führungsposition zu übernehmen. Doch auch sein Appell verhallte ungehört. So kam es, dass der Wahlausschuss unter der Leitung von Bürgermeister Deichl mit Kommandant Helmut Ries nur einen Kandidaten präsentieren konnte.Bei der schriftlichen Abstimmung erhielt Ries alle Stimmen. Er wird in den nächsten sechs Jahren in Personalunion nun auch den Verein führen. Schnell abgehandelt war die Wahl des zweiten Vorsitzenden. Josef Pösl Junior erhielt ebenfalls die Stimmen aller 37 anwesenden Mitglieder. Bürgermeister Deichl zeigte sich erleichtert, gratulierte und rief noch einmal zu Zusammenhalt und Unterstützung der Vereinsführung auf. Vorsitzender Ries gab anschließend noch einige Termine bekannt. Die vor kurzem von Mitgliedern der Feuerwehr auf dem Übungs- und Festplatz aufgestellten Spielgeräte werden am Montag, 1. Mai, beim gemütlichen Zusammensein nach dem Maibaumaufstellen offiziell ihrer Bestimmung übergeben.Auswärts beteiligen sich die Mitglieder am Florianstag in Schwarzenfeld, am 4. Juni beim Jubelfest der Feuerwehr Guteneck und am 16. Juli am Jubiläum des Heimat- und Trachtenvereins Trisching. Höhepunkt soll wieder die eigene Feuerwehr-Kirwa im Juli werden. Kassenverwalter Werner Schönberger gab bekannt, dass die Feuerwehr eine preisgünstige Sammelbestellung von Biertischen und Bänken anbiete. Interessenten sollen sich umgehend melden. Als Kommandant rief Ries die Aktiven zur vollzähligen Beteiligung an den Übungen auf. Er verwies auf die Leistungsabzeichenprüfungen.