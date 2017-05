Vermischtes Schmidgaden

Zum ersten Mal nach drei Jahren kamen die Mitglieder der Verkehrswacht Trisching zu einer Jahreshauptversammlung zusammen. Nach einem Rückblick stand ein Vortrag von Polizeihauptkommissar Jürgen Wagner zur Fairness im Straßenverkehr im Mittelpunkt.

-Trisching. (ral) Vorsitzender Andreas Deichl betonte in seinem Rechenschaftsbericht, dass in den vergangenen drei Jahren keine Jahreshauptversammlung mehr stattgefunden hätte. Es habe keine Aktivitäten des Vereins gegeben, und darum sei in diesen Jahren auch kein Beitrag eingezogen worden. Deichl bedauerte, dass der Plakatrahmen am westlichen Ortsausgang in dieser Zeit nicht mehr mit Informationsplakaten ausgestattet worden sei. Hier solle Abhilfe geschaffen werden.Polizeihauptkommissar Jürgen Wagner hielt anschließend einen Vortrag zum Thema "Fairness im Straßenverkehr". Ein zunehmendes Problem stellen seinen Worten zufolge die illegalen Straßenrennen dar. Dabei gefährden die Teilnehmer nicht nur sich selbst, sondern auch völlig unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Solche Rennen würden aber nur als Ordnungswidrigkeit sanktioniert. Erst wenn etwas passiere, seien andere Sanktionen möglich. Wagner erinnerte an ein Urteil in Berlin, wo Anfang des Jahres zwei Teilnehmer an einem Rennen wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurden. Der Gesetzgeber sei dabei, diese illegalen Straßenrennen anders zu sanktionieren. Wagner mahnte auch zur Vorsicht beim Überqueren von Zebrastreifen. Hier müsse der Blickkontakt mit den Autofahrern gesucht werden. Zebrastreifen verleiten laut Wagner auch zu einem gedankenlosen Überqueren der Straße. Oft seien sie keine Erhöhung der Sicherheit, sondern bewirken das Gegenteil. Eltern sollten ihre Kinder dazu anleiten, den Schulweg alleine zu gehen. Der Grund: Wenn sie nicht auf die Gefahren vorbereitet werden, machen sie Fehler.Wagner merkte auch an, dass die Verrohung in der Gesellschaft weiter voranschreite. Den Behörden werde oft kein Respekt entgegengebracht. In einem sachlichen Gespräch könnten Probleme ausgeräumt werden, aber dazu seien viele Bürger nicht bereit. Bürgermeister Josef Deichl griff dieses Thema auf. Auch er müsse oft feststellen, dass es oft schwierig sei, mit Menschen in eine ruhige und sachliche Diskussion einzutreten. Deichl sprach auch das Problem in Trisching mit Quad-Fahrern und Zweiradfahrern, die im Wald umherfahren, ein. Dies sei nicht erlaubt, betonte das Gemeindeoberhaupt.