Wirtschaft Schmidgaden

10.02.2017

Die Firma Quinius in Schmidgaden wurde in Rekordzeit fertiggestellt und produziert seit Oktober letzten Jahres. Nun öffnete die Firma die Pforten für das Forum "Wirtschaft der Gemeinde".

Ende des Jahres 2015 beschloss Christian Ruhland sich mit einem Unternehmen, welches Metall pulverbeschichtet, selbstständig zu machen. Er zögerte nicht lange und sah sich nach einem Standort um, den er in Schmidgaden fand. Ganz in der Nähe der Firma Quadrus. Diese benötigt pulverbeschichtete Metallteile - gerade in der Fertigung von Bauteilen für Landmaschinen. Pulverbeschichtung hat den Vorteil gegenüber der Lackierung, dass die Oberfläche wesentlich widerstandsfähiger ist. Im Frühjahr 2016 war Spatenstich für die neue Fertigungshalle. Anfang Oktober konnte bereits die Produktion aufgenommen werden. Nun präsentierte Christian Ruhland den Mitgliedern des Forums "Wirtschaft in der Gemeinde", Bürgermeister Josef Deichl und weiteren interessierten Gemeinderäten den Betrieb. Bürgermeister Deichl betonte, dass die Firma Quinius in den letzten drei Jahren bereits die dritte Neuansiedlung im Gewerbegebiet Schmidgaden sei.Christian Ruhland erläuterte den Besuchern das Verfahren des Pulverbeschichtens. Für die erfolgreiche Oberflächenveredelung mit Pulverlacken muss das Werkstück vorbehandelt werden. Dies dient nicht nur einer haltbareren Oberfläche, sondern verhindert auch Kratzer und andere unschöne Fehler. Die Reinigung und das eventuelle Auftragen von Konversionsschichten für ein stimmigeres Farbbild ist genauso erforderlich wie das Anbringen von Aufhängungen, an denen das Werkstück später durch die Sprühkabine geführt wird. Die Nachbereitung erfolgt in Form des Brennens und Trocknens der Pulverschicht auf das Werkstück. Da die Beschichtung auf Metallen aufgetragen wird, leidet der Werkstoff dabei nicht. Das Pulver wird in einem Schritt gebrannt und getrocknet. Danach ist die Oberfläche versiegelt, robust, widerstandsfähig und optisch ansprechend gestaltet.