Wirtschaft Schmidgaden

13.02.2017

8

0 13.02.2017

Die Marketingstrategie des Vereins "Das Plus der Oberpfalz" scheint immer mehr aufzugehen. Die beteiligten Bürgermeister sich in der Mitgliederversammlung erfreut über die erfolgte Berichterstattung in der Bayerischen Staatszeitung über ihren als vorbildlich dargestellten interkommunalen Zusammenschluss.

Der Schmidgadener Bürgermeister Josef Deichl leitete die Mitgliederversammlung ein, indem er seine Gemeinde präsentierte, in welcher gerade zum Thema Baulandschaffung viele Investitionen getätigt wurden. Ein Leerstandskataster für Bauplätze wurde erstellt sowie ein neues Baugebiet mit 35 Parzellen geschaffen. Anschließend stellte Stephan Günther sein Aufgabengebiet als Manager Regionales bei "Invest in Bavaria" im Nürnberger Büro der Mitgliederversammlung. Die Stärkung der nordbayerischen Region ist Schwerpunkt seiner Arbeit, weswegen er für die Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort plädierte.Am 27. April beteiligt sich "Das Plus der Oberpfalz" wieder am deutschlandweiten "Tag der Logistik" und wird hierbei das neue Logistikzentrum von Conrad in Wernberg-Köblitz besichtigen. Vom 9. bis 12. Mai präsentiert sich der Verein dann auf der internationalen "Transport Logistic Messe" in München dem interessierten Fachpublikum als attraktive Wirtschaftsregion.Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurde eines der Vorzeigeunternehmen Schmidgadens, die Firma Quadrus-Metalltechnik, besichtigt. Das Unternehmen kann auf eine beinahe 20-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Diplom-Ingenieur Hans Maier, einer der Geschäftsführer, führte durch den Betrieb. Die Firma ist Spezialist für Lasertechnik, Stanz- und Nibblertechnik, Umform- und Schweißtechnik und zählt mittlerweile mehr als 230 Mitarbeiter. Die Mitglieder des Vereins "Plus derOberpfalz" zeigten sich beeindruckt von den gerade auch in letzter Zeit erfolgten Investitionen mit Maschinen neuester Technik, welche sich auf 6800 Quadratmeter Produktions- und 4300 Quadratmeter Lagerfläche in neun Werkshallen befinden.