Freizeit Schmidmühlen

12.04.2017

(bjo) Alljährlich in der Karwoche ziehen die Ministranten der Pfarrei Schmidmühlen von Haus zu Haus und bitten um eine kleine Spende. Laut alter Tradition musste sich jeder Mini zu Hause einen Stock anfertigen, der mit bunten Bändern verziert wurde.

Wobei die Länge der Stöcke und Krepppapier für Fähnchen vorgegeben wurden. Natürlich musste für die Neuanfänger auch der Osterbetteln-Vers zum Auswendiglernen aufgeschrieben werden. Dieser wurde bei jedem Haus vorgetragen.In zwei Gruppen ging es wieder auf den Weg. Zuerst nach Hammerberg, Blaugrund, Winbuch und Galching, dann nahmen sich die Minis man sich Ober- und Unteradlhof, Eglsee, Höchensee und Pilsheim vor. Nach dem Marsch waren die meisten ganz schön fertig, denn es waren für die Mädchen und Jungen ungefähr zehn Kilometer Strecke zu bewältigen. Am Dienstag war der Markt an der Reihe, hier teilten sich die Jugendlichen in mehrere Gruppen auf. Traditionell ist der Beginn bei Pfarrer Werner Sulzer. Hier nahmen alle Ministranten Aufstellung und trugen ihren Vers vor.Die Minis verrichten ihren Dienst am Altar das ganze Jahr über unentgeltlich und zuverlässig und freuen sich beim Osterbetteln über die Spenden der Bevölkerung. Diese werden am Ende aufgeteilt.Der traditionelle Osterbettel-Spruch lautet: "Das Osterfest, das schönste Fest, das Gott im Jahre werden lässt, ist wieder da mit frohem Sinn, drum treten wir zu Ihnen hin und sprechen: O Jesu mein, was leid'st Du Pein! Wir sind gegangen mit Spießen und Stangen, um Dich zu fangen. O Jesu mein, was leid'st Du Pein! Drum schenkt den Ministranten ein paar Eierlein!"