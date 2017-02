Freizeit Schmidmühlen

26.02.2017

22

0 26.02.201722

"Schmidmühlen oho"! Noch einmal so richtig Vollgas gaben die Narren am Faschingswochenende mit dem Wildererball im Altenbuchner-Saal zum 50-jährigen Bestehen des Faschingskomitees.

Einige gesehen

Weiterer Hingucker

(bö) Ausverkauftes Haus, die Tanzfläche stets gut gefüllt, so wie man dies aus Erzählungen früherer Jahrzehnte kennt. Das war der Rahmen für den mittlerweile beliebtesten Ball in Schmidmühlen. Dazu das Faschingskomitee samt Hofstaat, die Garden und das Männerballett - das war zusammen mit der Musik der Brezensalzer die richtige Dosierung von Frohsinn, Tanz- und Unterhaltungsmusik, von Schunkelrunden und Schlagern zum Mitsingen. Gemeinsamen hat man einen glanzvollen Stern am Faschingshimmel des Südens unter dem Motto "Zurück in den 80er und 90er Jahren" zum leuchten gebracht.Den Auftakt vollzog das Prinzenpaar Vanessa I. und Dominik I. mit seinem Walzer. Ein zackiger Tanz der zwölf Gardemädels dazu ließ fast schon den altehrwürdigen Parkettboden zittern. Es war ein fein zusammengestellter Soundtrack von Melodien aus Pop und Schlager, mit denen die Mädels sowohl von der Prinzen- als auch der Jugendgarde hervorragend punkteten.Von 16 bis 60 war das Publikum altersmäßig breit gestreut. Es hatte sich zudem einiges an originellen Kostümen und Szenen einfallen lassen. Dass die Wilderer - und davon hat man in jener Nacht einige gesehen - erst später am Abend, aber dafür etwas länger unterwegs sind, ist wohl ihrer Spezies zuzuschreiben. "Der Wildererball, das ist immer so wie ein Grippevirus, da muss man dabei gewesen sein", wussten Eingeweihte."Back to the 90's" haben sich die elf Gardemädels um Marion Bauer als Motto ihres Showtanzes ausgesucht. Zu Musik aus den 80er Jahren ist es ihnen gelungen, einen tollen Gardetanz zu kreieren. Um die ganz heißen Nummern des Männerballetts zu erleben, musste man schon bis gegen Mitternacht ausharren. Mit ihrem Tanz rund um das große Thema "Girls watch" hatten die Akteure das Publikum neugierig gemacht. Etwas Besonderes war der Auftritt des Männerballetts aus dem Jahr 2010 in der Originalbesetzung. Mit ihrem Motto "Mit Schirm, Charme und Melone" hatten sie damals für Furore gesorgt. Angekündigt wurde die Truppe vom damaligen Präsidenten Markus Fleischmann.Glimmer und Glanz beherrschten neben vielen Kostümen und Maskeraden die Szene mit den traditionell in Rot-Weiß gehaltenen Gardekostümen. Dazu kamen die Mädels der Jugendgarde als weiterer Hingucker mit ihrem Showtanz zu einem Schlagermedley aus vergangenen Jahrzehnten.Übrigens: Die Idee des Wildererballs wurde von Emhofern aufgegriffen und nach Schmidmühlen getragen - zu einer Zeit, als es mal etwas ruhiger in der Schmidmühlener Faschingsszene gewesen war. Mittlerweile kann man sagen, dass der Wildererball sich neben dem Komiteeball zum Selbstläufer entwickelt hat, der ein gutes Stück über das südliche Vils- und Lauterachtal hinaus bekannt ist. Wie lange die Wilderernacht dauerte, war schwer zu erfragen. Aber eine alte Weisheit sagt dazu: "Wenn man zu früh heimgeht, weiß man nicht, wie die Sache ausgegangen ist" - da steht doch auch ein tieferer Sinn der Ballnacht dahinter!