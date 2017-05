Freizeit Schmidmühlen

03.05.2017

Die Eglseer Bauernbühne bei Schmidmühlen lädt zum volkstümlichen Stück "Das damische Duo" nach Eglsee ein. Geprobt wurde lange, nun kann es losgehen.

Eglsee. (bjo) Bereits seit sechs Wochen sind die Laienspieler bei den Proben. Nachdem Theaterleiter Johann Bauer das Stück "Das damische Duo", ein Schwank in drei Akten von Silvia Pomej, ausgesucht hatte, traf man sich zur ersten Probe Mitte Februar. Hier wurden die Rollen verteilt und das Stück den Spielern vorgestellt. Heuer sind wieder acht Akteure beim Lustspiel mit von der Partie.Nach den Leseproben ging es bereits auf die Bühne. Dabei wurden einzelne Passagen des Stücks abgeklärt und geprobt. Die Rollenhefte standen in den vergangenen Wochen im Vordergrund und werden nun Akt für Akt zur Seite gelegt. Nun heißt es für die Spieler, alles auswendig zu lernen. Auch merkt man bereits das Entgegenfiebern des ersten Auftritts am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr. Es wird noch fleißig geprobt und am Feinschliff gearbeitet. Gefragt waren auch die Stammtischmitglieder, denn es musste die Festhalle wieder für die Theatertage hergerichtet werden. Aufführungstermine sind: Samstag 6. Mai, um 20 Uhr; Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr; Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr; Freitag 19. Mai, um 20 Uhr und Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr. Kartenvorverkauf bei Familie Preußl, 09474/91 00 09, Gasthaus Lautenschlager, 09474/264, Gasthaus Fleischmann Pistlwies, 09471/9 07 65. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sieben Euro, Kinder bis zwölf Jahre drei Euro.In der Festhalle werden die Laienspieler bei fünf Aufführungen einmal mehr beweisen wollen, dass es keiner berühmten Bühne bedarf, um den Geschmack des Publikums zu treffen. Die Spieler werden wieder versuchen, bei Verwechslungen sowie geballten Ladungen an Wortwitz und Geschick das Publikum zu Lach- und Beifallsstürmen hinzureißen. Das Stück steht wieder unter der Regie von Johann Bauer. Darsteller: Josef Martl Fleischmann, Sieglinde Hofrichter, Bernd Bauer, Johann Bauer, Elisabeth Bauer, Julia Lamecker, Marion Bauer und Stefan Ring. Als Souffleuse fungiert wieder Maria Ring.Zum Stück: Der Hof der Bäuerin Dora Dorn ist männerfeindlich, nachdem sie von ihrem Freund vor vielen Jahren sitzengelassen wurde. Sie, ihre Tochter Juli und die Magd Cili erledigen alle Arbeiten am Hof. Als sich zwei Knechte melden, werden sie daher von Juli kurzerhand als Mägde angestellt, ohne dass die Bäuerin es merkt.Die ersten Komplikationen ergeben sich, als der verwitwete Bruder der Bäuerin auf dem Hof kommt und sich in eine der "Mägde" verliebt. Juli hat auch ein Problem, ihre Mutter will ihren Fredi nicht, da er ein armer Knecht ist. Da taucht plötzlich Julis Vater wieder auf. Er versöhnt sich mit Dora, gibt Julis Freund ein Startkapital und ermöglicht so die Heirat. Nun können die beiden "Mägde" ihre wahre Identität zeigen und alles löst sich in Wohlgefallen auf.