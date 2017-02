Freizeit Schmidmühlen

23.02.2017

Es waren die geübten Griffe der Mädels an den Hemdkragen der Männer und wenn es da nichts zu holen gab musste sogar ein Schnürsenkel oder ein sorgsam gepflegtes Stück Nackenhaar reichen. Zu sehen war das Zurechtstutzen der Männerzierden wieder am unsinnigen Donnerstag in Schmidmühlen.

Gute Miene zum Faschingsspiel musste auch Bürgermeister Peter Braun und sein Verwaltungsleiter Thilo Gawlista machen, die nämlich heuer gleich im Tandembetrieb zurecht gestutzt wurden. Freilich mit einer Ausnahme, denn beim Amtsleiter haben sich heuer die Scheren stumpfgeschnitten, weil er sich in schelmenhafter Weise eine Kette als Krawattenersatz umgehängt hatte. „Aber das nächste Jahr haben wir einen Bolzenschneider dabei, Frau ist ja schließlich lernfähig“, so ein warnender Kommentar fürs nächste Jahr.Sozusagen im faschingsmäßigen Handstreich mit einem kräftigen „Schmidmühlen Oho“ mischte die weibliche Heerschar auch im Kindergarten, in der Grundschule, der Villa Kunterbunt und im Rathaus auf. Am Nachmittag ging natürlich die Sammlung der Krawattenskalpe und ähnlicher Dinge querbeet durch den Markt weiter.Übrigens, heute am Hexenfreitag sind die Damen in Schmidmühlen auch unterwegs – dieses Mal als Hexen. Treffpunkt ist um „Oans“ beim Zöllist“ in der unteren Langbruck.