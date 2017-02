Freizeit Schmidmühlen

27.02.2017

27.02.2017

Das Faschingsfinale ist in der Lauterachtalgemeinde ein echter Höhepunkt, gespickt mit bunten Veranstaltungen, die mit dem Kasperltreiben beginnen und mit dem Fischzug am Aschermittwoch enden. Am Freitag kehrte der Fasching im Schützenheim alter Bahnhof ein: Am Nachmittag machten knapp 50 Hexen das altehrwürdige Gebäude zur Zwischenstation und stärkten sich bei Kaffee und Krapfen für ihren weiteren Weg durch Schmidmühlens Straßen. Seit vielen Jahren steht am Faschingswochenende bei den Schützen nicht Leistungssport im Vordergrund, sondern Glück und Spaß beim Faschingsschießen. Dies galt lange nur für die Jugend, mittlerweile sind alle Altersklassen dabei. Bei der Siegerehrung gab es keine Pokale oder Sachpreise, sondern Knackwürste. Dabei wechselten sich Jung und Alt ab bei der Siegerehrung. Tim Schambeck, Josef Luschmann, Thomas Leitz, Josef Hierl und schließlich noch Georg Höfler sicherten sich die meisten Knacker. Mit einer gemütlichen Sitzweil ließ man das Schießen ausklingen. Das Bild entstand nach der Siegerehrung. Am Samstag, 11. März, wird es sportlich wieder ernst. Dann startet die Jugend in die Gaumeisterschaften. Bild: pop