20.01.2017

Einige Themen standen bei der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins auf dem Programm. Eines interessierte die Mitglieder brennend: Kommt beim Bau der geplanten Vereinshalle die große oder kleine Lösung zum Tragen?

Vereinssplitter Neuwahl



1. Vorsitzender: Josef Deml 2. Vorsitzender: Bernhard Dotterweich



Kassier: Manuela Madsen Schriftführer: Eberhard De Wille Jugendleiter: Richard Sander



Gewässerwart: Christian Kosel Beisitzer: Eduard Döberl, Frank Gottschall, Robert Scherer Kassenprüfer: Rudi Werner und Thomas Kaufmann.



Ehrungen



10 Jahre: Martin Falk, Alexander Kauz und Alexander Schapschalow



20 Jahre: Bernhard Kavelius, Werner Marek, Christian Werner, Rudolf Werner, Theo Fochtner, Hermann Rauch, Oliver Ulbrich.

Der Mitgliederstand ist seit Jahren konstant, zum Jahresende zählte der Fischereiverein 194 aktive sowie 86 passive Mitglieder und 30 Jugendliche. Insgesamt hätten sich zwölf Leute neu dem Verein angeschlossen, informierte Vorsitzender Josef Deml, ehe er auf die zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr einging. Ein erfreuliches Ergebnis habe man beim Marktfest erzielt, sagte er. Durchaus besser hätte die Beteiligung beim Hegefischen und beim Fischerfest sein können. Die Fische hätten sich durchaus beißfreudig gezeigt. Den Teilnehmern standen der Mathiassee bei Haselbach, der Hüttlwiesenweiher bei Deislkühn und die angepachtete Vils zur Verfügung. Fischerkönig wurde Herbert Horky mit einem 4,97 Kilo schwerem Hecht. Der Sieger fing insgesamt 11,86 Kilo Speisefisch und bekam den Vereinspokal. Jugendkönig wurde Phillip Schwarzenberger mit einer Brachse. Zudem wurde er Gesamtsieger bei der Jugend. Insgesamt wurden knapp 25 Kilo Speisefisch gefangen, die auch verwertet wurden.Im September erfolgte der vorläufige Start zum Bau einer Vereinslagerhalle im Zieglerweg. Erste vorbereitende Arbeiten wurden nach Angaben des Vorsitzenden getätigt. Allerdings kommt nur die kleine Lösung zum Zuge, da die Finanzierungslücke und damit die finanzielle Belastung für den Verein zu groß gewesen wären. "Der Plan ist genehmigt", informierte Deml. Sobald es die Witterung zulässt, werde mit der Maßnahme begonnen, kündigte er an. Der Fischereiverein erledigte 2016 wieder Besatzmaßnahmen im Rahmen des Artenschutzprogramms. Neben 160 Rutten und 6400 Nasen wurden schwerpunktmäßig Barben in den Gewässern gesetzt. Ihnen kommt in der Region eine besondere Bedeutung zu, da sie einst wichtige Speisefische waren. Da auch die Vils als Barbenregion geführt wird, kamen 2000 Setzlinge in den Fluss.Sorge bereitet nach Angaben des Vorsitzenden wieder der Jerglerweiher. Nicht zum ersten Mal grabe sich der Biber in den Damm, auch der Kormoran tue das Seine dazu - in allen Gewässern. Deml geht davon aus, dass die Kormorane, die scharenweise die Gewässer anfliegen, den Fischbestand im Jerglerweiher massiv dezimiert haben und dies wohl weiter tun werden. Ehrenvorsitzender Reinhard Ott wies auf die Zunahme der Fischreiher an den Gewässern hin. Dieses Thema müsse mit dem Verband diskutiert werden, forderte er. Trotz der enormen Investition, nicht nur im vergangenen Jahr, habe der Verein gut gewirtschaftet, so Manuela Madsen im Kassenbericht. Der Bau einer Lager- und Vereinshalle werde zwar bei den Ausgaben erheblich zu Buche schlagen, dennoch habe man das Projekt finanziell im Griff.Jugendleiter Richard Sander gab die Mitgliederzahl im Nachwuchsbereich mit 31 an. Vier Jugendliche haben sich dem Verein neu angeschlossen, drei waren in die Erwachsenengruppe gewechselt. Gut angenommen wurde das Angelcamps. Als Erfolg wertete er das Jugendzeltlager am Matthiassee. Gewässerwart Christian Kosel legte die Fangstatistik vor, informierte über Besatzmaßnahmen und mahnte ein umweltgerechtes Verhalten an den Gewässern an.Bürgermeister Peter Braun würdigte das Engagement des Vereins für die Gewässer und bedauerte, dass für die Vereinshalle die große Lösung nicht zum Tragen kam. Der Markt stehe aber auch bei der kleinen Lösung zu seiner finanziellen Zusage.