Freizeit Schmidmühlen

26.05.2017

(bjo) Auch in diesem Frühjahr öffnete das Basarteam die Türen der Erasmus-Grasser-Schule in Schmidmühlen zum Baby- und Kinderbasar. Von dem Erlös wurden 1000 Euro gespendet. Der gut besuchte Verkauf von Kleidung, Spielwaren, Kinderwagen und Fahrrädern brachte einen beachtlichen Gewinn ein.

Dieser ermöglicht es dem Basarteam, wieder eine Spende an den Kindergarten sowie an eine "Sache, der es bedarf", zu überreichen. So nahmen die Kindergartenleitung, Angela Graf, sowie der Vorsitzende der Blaskapelle St. Ägidius, Richard Fischer, jeweils 500 Euro entgegen. Den größeren Teil des Gewinns erntete der Kindergarten, der von der Spende ein neues Gartenhäuschen kaufen will.