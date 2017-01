Freizeit Schmidmühlen

26.01.2017

Bei so vielen Handwerkern kann nichts schiefgehen: Deshalb soll auch der neue Vereinsstadel der Mauerer und Zimmerer heuer noch bezugsfertig sein.

Schlossstadel sanieren

Aus der Geschichte Der Verein der Maurer und Zimmerer wurde 1907 gegründet. Vereinslokal war der Gasthof zur Post (Rösselwirt) in Schmidmühlen, in dem der Verein bis zur Schließung des Gasthofes im Jahr 1993 auch beheimatet war, heute ist das Vereinslokal der Gasthof Lindenhof. Der Verein wurde zwecks der Geselligkeit gegründet und war nicht wie die Schächte, Zünfte oder Krankenunterstützungsvereine organisiert.



Heute hat die Gemeinschaft 64 Mitglieder und sich der Pflege des Brauchtums und der alten Handwerkstechniken verschrieben. Der Verein pflegt enge Kontakte zu den umliegenden Zunftvereinen. Etwas besonderes im Vereinsjahr ist die alljährliche Josefifeier, die zu Ehren des heiligen Josefs, dem Schutzpatron der Zimmerleute, abgehalten wird. Es gibt außerdem regelmäßige Treffen, an denen das Brauchtum des Zimmererklatsches am Leben gehalten wird. (bö)

"Gott segne das ehrbare Handwerk" - so findet man es auf der Fahne des Zunftvereins der Mauerer und Zimmerer gestickt. Unter diesem Leitspruch wollen sie auch im 111. Jahr ihres Bestehens die Vereinsfahne hochhalten. Der Namenstag ihres Schutzpatrons, der heilige Josef, fällt heuer auf den Jahrestag, den sie zusammen mit den Zunftvereinen aus Amberg, Regenstauf, Regensburg und Straubing wieder begehen wollen. Eine Woche später, am Sonntag, 26. März, ist man zu Gast beim Patenverein, der Zimmerleute und Schreiner in Amberg.Wie Vorsitzender Günther Bauer informierte, ist man mit dem Vereinsstadel in den letzten Tagen des vergangenen Jahres noch weit gekommen. Der Richtbuschen konnte von Ehreninnungsobermeister Baptist Fischer noch gesetzt werden. Zusammen mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein, der Blaskapelle St. Ägidius und dem Imkerverein teilen sich diese vier Vereine den neuen Vereinsstadel als Unterstellmöglichkeit für ihr umfangreiches Inventar. Bauherr ist der Markt Schmidmühlen. Der neue Vereinsstadel wird auch als eine gewisse Abrundung des Hammerschlossareals gesehen. Sein Bau wurde vom Landesamt für Denkmalsschutz angeregt.In den nächsten Monaten wollen die Vereinsmitglieder den Innenausbau ihres Stadelviertels voranbringen. Laut Bürgermeister Peter Braun werde man noch heuer versuchen, die Sanierung des benachbarten Schlossstadels anzugehen. "Sobald wir mit der Sanierung beginnen, müssen alle eingelagerten Vereinssachen ausgelagert sein."Wie Peter Braun weiter anmerkte, soll in diesem Bereich auch ein Backofen mit gebaut werden. Dass der Zunftverein zu den besonders raren Vereinsgefügen in der Region zähle, mache ihn als Bürgermeister und Ehrenmitglied des Vereins stolz auf diese Tradition. Die nächstgelegenen Zunftvereine gibt es erst wieder in Amberg, Regenstauf, Regensburg und in Straubing.Wie Vorsitzender Günther Bauer informierte, hat man auch im vergangenen Jahr wieder an einer ganzen Reihe von Veranstaltungen teilgenommen. Dazu gehörten der eigene Jahrestag zum 110. Bestehen des Vereins und die Besuche bei den Brudervereinen zu deren Jahrestagen. Das Marktfest sei wieder das große Ereignis gewesen, bei dem alle Vereinsmitglieder kräftig zusammengestanden sind. Dem Verein gehören derzeit 64 Mitglieder an. Über die Fortschreibung der Vereinschronik informierte Schriftführer Norbert Fischer. Die Finanzen wurden von Reimund Fischer vorgetragen.