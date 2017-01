Freizeit Schmidmühlen

29.01.2017

4

0 29.01.2017

Ehre, wem Ehre gebührt: Für die "hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren" zeichnete Staatsminister Helmut Brunner den Imkerverein Schmidmühlen aus. Dessen Vorstand freute sich sehr über die Anerkennungsurkunde.

Ein Boom-Verein Seit einigen Jahren ist bayernweit ein Aufwärtstrend bei den Imkern festzustellen. Dies kann auch der Schmidmühlener Verein bestätigen. Für ihn kam dieser Boom quasi im letzten Augenblick, denn er stand eigentlich schon kurz vor seiner Auflösung. Die zahlreichen neuen Imker wurden und werden intensiv betreut.



Die Basis dafür bot sicher das Imkern auf Probe. Darüber hinaus werden die Mitglieder vor Ort bei den Bienenvölkern, aber auch bei den monatlichen Stammtischen, regelmäßigen Mitgliederversammlungen und zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen betreut und geschult.



Nachdem 2015 die Imker erstmals bei einem Projekttag an der Erasmus-Grasser-Grundschule den Kindern die Imkerei nähergebracht hatten, startete der Verein ein Jahr später das Projekt Imkern für Kinder. Bereits beim ersten Versuch gelang es den Verantwortlichen, acht Mädchen und Buben dafür zu begeistern und für den Verein zu gewinnen. (pop)

Helmut Brunner ging bei der Festveranstaltung im Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf die grundsätzliche Bedeutung der Imkerei ein. Unverzichtbar sei eine gut strukturierte Imkerei für die gesamte Ökologie, mit fachlich geschulten und engagierten Mitgliedern, betonte der Staatsminister. Er verwies dabei auf eine Studie der EU, nach der es der Bundesrepublik Deutschland - und insbesondere Bayern - entgegen dem europaweiten Trend gelungen sei, den Rückgang von Imkern nicht nur zu stoppen, sondern auch in einen Aufwärtstrend umzugestalten. Den immer wieder von verschiedenen Seiten geäußerten Vorwurf, Bayern sei eine "Agrar- und Öko-Wüste", wies der Staatsminister in seiner Ansprache zurück. Natürlich gebe es noch viel zu tun, aber Bayern soll ein "Eldorado für die Bienen werden".Brunner bestätigte den hohen Stellenwert, den die Imker in Bayern haben. "Und wir ziehen hier an einem Strang", betonte der Politiker. Um die Arbeit in den Vereinen und insbesondere das Bemühen um den Nachwuchs zu würdigen, hatte sein Ministerium den Wettbewerb "Imkernachwuchs betreuen, qualifizieren und motivieren" ausgeschrieben. Dazu waren bis Ende Oktober 37 Bewerbungen eingegangen.Gefragt waren originelle Ideen und möglichst nachhaltige Konzepte. An diesem Wettbewerb beteiligten sich auch die Schmidmühlener. Sie kamen zwar nicht unter die ersten drei Preisträger, doch die Arbeit von Josef Fleischmann und seinem Team beeindruckte Jury und Minister so sehr, dass dem Imkerverein die Ehrenurkunde "für besonders Engagement und erfolgreiche Arbeit" verliehen wurde.Helmut Brunner würdigte Imkervereins-Vorsitzenden Josef Fleischmann als "Beispiel dafür, wie man viel in der Vereinsarbeit bewirken kann". Der Staat könne Rahmenbedingungen schaffen, diese mit Leben erfüllen, dass könnten nur die Ehrenamtlichen in den Vereinen, betonte Brunner. Der Schmidmühlener Verein habe es nicht nur geschafft, sich vor der Auflösung zu bewahren, sondern sich auch in hohem Maße zukunftsfähig aufzustellen.Zur Feierstunde waren Vorsitzender Josef Fleischmann, seine Frau Elke, die Schriftführerin ist, Kassier Hans Edenharter, Josef Popp, Anna-Lena Braun und Bernd Fruth (Aktionsgruppe Öffentlichkeitsarbeit) sowie Bürgermeister Peter Braun und 3. Bürgermeister Martin Bauer ins Ministerium gekommen. (Hintergrund)