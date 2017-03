Freizeit Schmidmühlen

07.03.2017

7

0 07.03.2017

(bjo) Die Pfarrei hatte ins Pfarrheim zum monatlichen Seniorennachmittag eingeladen. Neben zahlreichen Einlagen informierten Christian Renghart und Sandra Schmidt über die First Responder. Das Organisationsteam hatte sich zur Gestaltung viel einfallen lassen. Ziel ist es, jeweils zum Monat passende Themen einzubauen, so für März die Fastenzeit. Nach der Begrüßung durch Erich Jeziorowski hörten die recht zahlreichen Besucher als Beispiel eine vorgelesene Speisekarte von Marianne Fleischmann: "Morgens Brennsuppe, das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Feiertage, an welchen es Kaffee gibt. Mittag zur Sommerzeit als Voressen Käse mit Kartoffeln oder Schwarzbrot, auch Salate, dicke Suppen mit verschiedenerlei Einlagen, wie sie im Haushalt gewonnen oder im Kaufladen gekauft werden; als Hauptgericht irgend eine Mehl- oder Kartoffelspeise oder Sauerkraut mit eingekochten Rauchfleischstückchen. Besonders beliebt sind Spotzn und der in Fett oder Schmalz gebackene Dotsch."

Kaum waren die Senioren mit Kaffee und Kuchen versorgt, berichtete Elisabeth Schönberger über "Gymnastik-Twist". Dabei erfuhr das Publikum, "was uns der Altenclub bedeutet, wie er durchs Leben uns begleitet, mit Rat und Tat zur Seite steht, auch wenn's nur um Gymnastik geht". Aber auch über eine gute Medizin, das Bier, wurde vorgetragen: "Fehlt's mir im Bauch, oft a im Mag'n, tua i net glei' an Onkl Dokta fragn. Da brauch' i koan Arzt, a koa Brevier, mir hilft ganz schnell a Halbe Bier!"Zu einem weiteren Punkt waren Christian Renghart und Sandra Schmidt von den First Respondern eingeladen. Sehr interessiert zeigten sich die Senioren über die Arbeiten und Tätigkeiten dieser Gruppe. "Seit Mai 2016 sind sie im Dienst, Start war mit fünf, inzwischen sind nach Ausbildung zwölf Helfer vor Ort. Insgesamt wurden bisher 134 Einsätze gefahren", so Renghart. Tätig sind hier Aktive der FFW Schmidmühlen und des BRK-Kreisverbands mit notfallmedizinischer Ausbildung. Sie wohnen im Einsatzgebiet der Gemeinde. Wird der Notruf 112 gerufen, erfolgt gleichzeitig über die Rettungsleitstelle die Alarmierung der First Responder. Interessiert zeigten sich die Senioren über den Inhalt des Notfallrucksacks. Da wurde gleich der Puls bei der Vorführung gemessen.