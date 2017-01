Trachtenverein bietet Kurs an

Lichtmess, dieses Marienfest, nimmt der Trachtenverein in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein zum Anlass, den Bürgern wieder eine besondere Veranstaltung anzubieten: Im Trachtenverein dürfen sie Wachsstöckl herstellen. Fast vergessen beziehungsweise nicht mehr allzu bekannt sind die Wachsstöckl.

In der dürftig vorhandenen Fachliteratur ist nachzulesen, dass sie ursprünglich im Haushalt als Wärme- oder Lichtspender Verwendung gefunden hatten. Nun soll das Wachsstöckl als altbayerisches christliches Kulturgut wieder verbreitet werden. Ilona Reheis vom Trachtenverein wird diesen Kurs abhalten. Besondere handwerkliche Kunstfertigkeiten werden von den Teilnehmern nicht verlangt, mitmachen kann jeder. Inwieweit die Wachsstöckl verziert werden, bleibt jedem selbst überlassen.Der Kurs ist am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr. Anmeldung bei Ilona Reheis (09474/90 80 65). Mitzubringen sind eine Unterlage zum Schneiden, eine stumpfe Nadel oder kleines spitzes Messer zum Schneiden des Wachses, Karton oder Schachtel zum Transportieren, Handwärmer oder Wärmflasche, ein Haarfön für die Wachsschnüre zum Erwärmen. Das Material besorgt der Trachtenverein. Kosten fallen an für die Schnur und das benötigte Wachs zum Verzieren.