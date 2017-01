Kultur Schmidmühlen

24.01.2017

Was für ein Anblick: Zehn Faschingsgesellschaften aus der Region waren beim Tollitätentreffen des Faschingskomitees Schmidmühlen zum 50- jährigen Bestehen mit dabei.

Großer Zusammenhalt

Ballkleid mit Reifrock

Auftritte Wo und wann das Faschingskomitee Schmidmühlen in der restlichen fünften Jahreszeit noch überall zu sehen sein wird:



27. Januar: Showtanztreffen in Hohenfels.



29. Januar: Faschingsgardetreffen in Nabburg.



4. Februar: Seniorenfasching im Trachtenheim und Faschingsball in Tegernheim.



11. Februar: Faschingsball in Schlicht.



17. Februar: Faschingsball in Hahnbach.



18. Februar: Faschingsball in Miltach.



19. Februar: Ostbayerischer Faschingszug in Vohenstrauß.



19. Februar: Frauenbundfasching in Schmidmühlen.



24. Februar: Hexenfasching in Schmidmühlen.



25. Februar: Wildererball in Schmidmühlen.



26. Februar: Faschingzüge in Dietldorf und Rieden.



27. Februar: Rosenmontagsball in Winbuch und Klardorf.



28. Februar: Faschingszug in Schmidmühlen.



1. März: Fischzug in Schmidmühlen. (bö)

(bö) Da kann einer sagen, was er will - die fünfte Jahreszeit ist und bleibt doch für Faschingsfans der schönste Abschnitt des gesamten Jahres. Auch wenn es bitterkalt war und der Weg vom Parkplatz zum Ballsaal nur mit Wintermantel samt Schal über dem Ornat erträglich war.Aber das kann echte, überzeugte Faschingsfreunde nicht aufhalten, die wenigen Wochen der Saison in vollen Zügen zu genießen. Dass der Zusammenhalt der ostbayerischen Gesellschaften groß ist, zeigte das Tollitätentreffen am Wochenende in Schmidmühlen. Etwas Einmaliges, etwas Besonderes war für das Komitee diese erstmals organisierte Aktion zu ihrem 50-jährigen Bestehen. Mit weiteren neun Faschingsgesellschaften verbrachte der Hofstaat samt Garden und Männerballett einen farbenprächtigen und kurzweiligen Abend der Extraklasse in der umgewidmeten Turnhalle. Für musikalische Unterhaltung sorgte DJ Hutty.Mit dabei waren die Faschingsfreunde aus Dietldorf, Haselmühl und Amberg, Beratzhausen, Diesenbach, Stulln, Nabburg, Vohenstrauß und die Rummelfelser aus Fischbach mit ihren Lieblichkeiten. Bereits im Foyer der Erasmus-Grasser-Schule wurden die eintreffenden Gäste von der Prinzengarde zusammen mit Präsident Sebastian Pirzer, Vize Marco Deml, Hofmarschall Manuel Wein und Prinz Dominik I. und ihrer Lieblichkeit Vanessa I. willkommen geheißen.Aus der Politik hatten sich Bürgermeister Peter Braun und Landtagsabgeordneter Dr. Harald Schwartz etwas vorzeitig aus dem Landkreisempfang in Amberg losgeeist, um in Schmidmühlen mit dabei sein zu können. Zum Procedere gehört der Einmarsch mit den vielfältigsten Erkennungsrufen und auch der Austausch der jeweiligen Faschingsorden als kleines Dankeschön fürs Dabeisein. Die Prinzenpaare tanzten nicht nur im Walzerschritt übers Parkett, sondern mussten auch bei verschiedenen Spielen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.Der Reifrock, das Ballkleid und das festliche Ornat waren doch manchmal ein kleines Hindernis bei der Erfüllung der verzwickten Aufgaben. Dass man auf der Reise nach Winbuch, nach dem modifizierten Unterhaltungsspiel "eine Reise nach Jerusalem" so allerhand an Utensilien mit dabei haben musste, hat die mitfiebernden Gäste mehr als einmal so richtig vom Hocker gerissen. Nicht zuletzt galt es für die Prinzenpaare, frenetisch von ihren Anhängen angefeuert, auf einem Zeitungsblatt zu tanzen, um so wertvolle Punkte zu sammeln. Über eines dürfen sich die Schmidmühlener besonders freuen: Sie haben mit ihrer Idee zu ihrem ersten Tollitätentreffen viele Freunde bei ihren Nachbarn gewonnen.