Kultur Schmidmühlen

26.02.2017

(bö) 50 Jahre Faschingskomitee Schmidmühlen ist heuer das Motto beim Gaudiwurm am Zusammenfluss von Vils und Lauterach: Tausende warten schon darauf, dass Dienstag um 14 Uhr der Startschuss fällt. Mit dabei sind neben den Gastgebern, dem Faschingskomitee samt Hofstaat die Gesellschaften aus Dietldorf, Beratzhausen, Hohenfels, Haselmühl-Kümmersbruck, Rieden, Hirschau und die Burgritter aus Burglengenfeld.

Etwa 40 Zugnummern werden sich ihren Weg durch die Straßen des Marktes bahnen. Selbst Bürgermeister Peter Braun und seine Ratsdamen und -herren werden im Zug mit einem Sitzungsprunkwagen dabei sei. Zum Jubiläumszug gesellen sich auch die ehemalige Garde und eine Formation des Männerballetts aus den Gründerjahren. Es sind vor allem regionale Themen und Ereignisse, es ist auch ein Blick in die Geschichte des Faschingskomitees und auch ein Blick über den Tellerrand hinaus in die große Weltpolitik, die bis jenseits des Atlantiks reichen wird.Aufstellung ist in der Harschhofer Straße mit der Spitze an der Schallerkapelle. Dort sind Zugleitung und die Bonbonausgabe zu finden. Über die Erasmus-Grasser-Straße führt der Weg in die Hohenburger Straße, dann über die Büchlbrücke in die Post-, Rathaus- und Hauptstraße zum Marktplatz und weiter zur inneren Bahnhofstraße. Parkplätze sind reichlich vorhanden. Den Absperrposten ist Folge zu leisten. Hinterher ist Faschingstreiben in den Schmidmühlener Wirtshäusern und Vereinslokalen sowie am Marktplatz. Der Kehraus folgt ab 19 Uhr im Gasthof Lindenhof, Am Anger.Die Blaskapellen St. Ägidius und Dietldorf geben den Ton im Zug an. Dazu kommen jede Menge mobiler Discosound und die Kommentierung des Faschingszuges am Kirchplatz. Übrigens - für Kurzentschlossene ist das Mitmachen bis zu letzten Minute noch möglich.Die Fünfte Jahreszeit endet in Schmidmühlen traditionell am Aschermittwoch mit dem Fischzug. Man trifft sich in Frack und Zylinder um "Oans" beim Ochsenwirt. Später am Abend, so gegen 22 Uhr, kann man noch dem Geldbeuteleingraben am Hammerplatz zuschauen.