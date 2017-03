Kultur Schmidmühlen

17.03.2017

1

0 17.03.2017

Stehen in der Lauterachtalgemeinde im Herbst Wildgerichte auf den Speiseplänen, so kann man im Frühjahr etwas genießen, wofür Schmidmühlen seit vielen Jahrzehnten bekannt ist: die Lauterachforelle. Rund um diesen begehrten Speisefisch ging es bei einem kulinarisch-komödiantischen Abend mit Stephan Karl und Helmut Haider alias Schmarrnkerl und Funkerl im Gasthaus Altenbuchner. Diesmal bei einer bayerischen Dinner-Show der Extra-Klasse.

Die beiden Künstler präsentierten ihr neues Programm "Supertrip - Brech fast in Amerika", das zugegeben nur im Titel etwas vage an Supertramp und "Breakfast in Amerika" erinnerte. Ob die beiden zu ihrem neuen Programm von Donald Trump inspiriert wurden, blieb ein Geheimnis, zumindest waren die Texte manchmal wohl gehaltvoller als so mancher präsidialer Text aus den fernen Staaten. Kurzweilig führten beide Künstler durch das Programm. Da wurden nicht nur neueste Fitnessprogramme vorgeführt, bei denen die Gäste mitmachen durften (dabei konnte man eigentlich keine gute Figur machen), sondern auch der Schönheitswahn beleuchtet, wobei das Duo hier zum Ergebnis kam, dass manchmal oft nur eine Burka hilft.Stephan Karl und Helmut Haider sind mittlerweile nicht nur in ihren Heimatgemeinden bekannt, sondern weithin darüber hinaus. Wer beide kennt, der wusste, dass hier Witz und Komik gepaart mit lustigen Musikeinlagen den Abend regieren werden. Der gute Ruf der beiden Künstler bestätigte sich auch an diesem Abend. Gekonnt mit feinsinnigen Humor waren die beiden nicht nur Lückenfüller während der vier Gänge, sondern ließen erst durch ihre Einlagen den Abend zu einem Schmankerl werden. Hin- und mitreißend sind ihre neuen Trinklieder, umformuliert aus bekannten Schlagern, heimatbezogen, und oft sah sich so mancher Gast mit Situationen konfrontiert, in denen man auf den einen oder anderen Schluck Wein oder Bier hätte verzichten sollen.Viel Freude hatten die Besucher an diesem Abend. Denn es wurde den Gästen nicht nur die eine oder andere zugegeben auch deftige Pointe serviert, sondern auch Kulinarisches rund um die Fastenzeit: Geräucherter Lachs in Sherryaspik mit Wurzelgemüse und Meerrettichschaum, Oberpfälzer Kartoffelsuppe mit Lauchzwiebeln, gebratenes Forellenfilet auf Gemüsetagliatelle und Rieslingsoße und zum Abschluss Limonencreme mit Himbeertopping. Eine gelungene Veranstaltung, die auch wegen des ausgezeichneten Besuchs schon fast eine Wiederholung fordert. Komödiantisches und Kulinarisches - das passte zusammen.