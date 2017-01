Kultur Schmidmühlen

04.01.2017

Dietldorf. (bö) Mit anderen teilen, das wollte die Blaskapelle Dietldorf und spendete 1000 Euro aus dem Erlös des Benefizkonzertes des Heeresmusikkorps der Bundeswehr. Bedacht wurden kurz vor dem Jahresende die Tafel in dem Städtedreieck Burglengefeld, Maxhütte und Teublitz sowie der Kinderhilfsverein "sweet sweet smile".

Mitte Oktober hatte das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim auf Einladung der Dietldorfer Blaskapelle ein Konzert in der Stadthalle von Burglengenfeld (Kreis Schwandorf) gegeben. Aus dem erwirtschafteten Erlös dieser Benefizveranstaltung übergaben nun der musikalische Leiter der Kapelle, Volker Schmidt, und Vorsitzender Maximilian Beer je einen Spendenschenk über 500 Euro.Für die Tafel in Städtedreieck nahm Franz Rother die Zuwendung entgegen, für den in Nittenau (Kreis Schwandorf) ansässigen Verein "sweet sweet smile" Franz Bleicher.